Ačkoliv tento jednoduchý test s bílým listem papíru používali motoristé již před třemi čtvrtinami století, můžeme se na něj spolehnout i dnes. Jde o známou pravdu, že ty nejjednodušší metody bývají nejúčinnější. Jestli tedy máte pocit, že v motoru vašeho auta není něco v pořádku, dejte se do práce.

K provedení tohoto jednoduchého testu opravdu nebudete potřebovat nic jiného než jediný čistý bílý list papíru. Ten vám může o stavu vašeho vozu prozradit mnohé, někdy dokonce dostanete podobné informace, jako při použití moderní diagnostiky motoru. Jak takový test může fungovat? V základu jde o dva hlavní systémy, přičemž oba jsou velmi jednoduché.

Odhalte problémy v motoru snadno a rychle podle videa na youtube od carsales.com.au:

Zdroj: Youtube

"Něco teče" - ale co a odkud?

Touto neobyčejně jednoduchou metodou můžeme zkontrolovat například únik kapalin, které jsou nezbytné k provozu motoru. Nemůže být nic snazšího. Nejprve nechce auto po delší dobu stát na jednom místě, které jste před tím dobře uklidili.

Pokud z něj někde vytékají provozní kapaliny, pak brzy uvidíte loužičku, nebo alespoň pár kapek. Na toto místo se potom zaměřte a umístěte bílý papír pod zdroj úniku. To, co uvidíte, můžete velmi snadno identifikovat.

Zaměřte se na barvu

Jakmile budete mít v ruce papír s několika kapkami, bude již i méně zkušenému motoristovi jasné, o jaký problém se jedná. Velmi tmavé až černé skvrny budou mít původ v motorovém oleji, netěsnost převodovky nebo posilovače řízení se projeví červenými kapkami, zatímco kapalina do ostřikovače bude mít barvu modrou a nemrznoucí směs se může jevit jako zelená až nazlátlá.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Funguje správně? Otestujte ho listem papíru

Olej nebo voda

Také k další části analýzy poslouží i malé kapky na papíře víc než dostatečně. Velmi dobře totiž rozlišíte, zda se jedná o olej nebo již zmiňovanou kapalinu do ostřikovačů, která rozhodně nebude mastná. Jakmile budete mít tuto základní představu o problému, můžete se pustit do bližšího zkoumání místa netěsnosti, případně přesně sdělit mechanikovi, co a kde je potřeba opravit.

Jak je na tom spalování?

Únik kapalin ale není jediný moment, s nímž nám tento docela obyčejný list papíru může pomoci. S jeho využitím také velmi snadno zkontrolujeme složení výfukových plynů, respektive objevíme ty složky, které v nich určitě vidět nechceme. Test je možné vyzkoušet kdykoliv a kdekoliv, proto není třeba s ním otálet.

Nechte motor zahřát

Nejprve bude potřeba nastartovat automobil a nechat jej několik minut běžet, aby se motor dostatečně zahřál. Potom umístěte papír přibližně 10 centimentrů od konce výfuku a po deseti až dvaceti minutách budete mít jasno, co se v motoru vlastně děje. Největší radost každému samozřejmě udělá co nejčistší papír, který je znamením, že vše probíhá tak jak má a spalování je (téměř) dokonalé.

Černé skvrny od sazí

Jakmile se na papíře objeví černé skvrny a saze, bude na čase zkontrolovat zapalovací svíčky, případně karburátor. Problém bude v tom, že je palivová směs příliš bohatá, tedy její poměr ke vzduchu je vyšší, než by měl být.

Mastnota ve výfukových plynech

Pak je tady ještě jedna možnost, a tou jsou mastné skvrny, které při tomto testu na papíře ulpí. Tehdy si můžete být téměř jisti, že jde o zbytek spáleného oleje, který se do motoru patrně dostal vinou opotřebených ventilů nebo jiných mechanických problémů. Nejde o žádnou drobnost, nad kterou by bylo možné mávnout rukou, a proto se v takovém případě raději hned vypravte do servisu.

Jednoduché a účinné...

Je to jednoduché? Jistě že ano. Takový test zvládne provést i absolutně netechnický typ člověka, a přitom jeho výsledek pro základní orientaci úplně postačí. O zbytek se již postará odborník v opravně.

