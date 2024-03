Milujete nebo nesnášíte kopr? Ve vztahu k této chuťově svérázné bylině jsou vlastně jen dvě skupiny lidí – jedni na ni nedají dopustit a druhým nesmí do kuchyně. Co když se ale ke kopru postavíme úplně jinak, jako k magické rostlině, která nám může v životě hodně pomoci?

I ti nejzarytější odpůrci kopru jej jistě vezmou na milost jako přídavek do sklenice s kyselými okurkami. Mnozí milují koprovou omáčku nebo alespoň ryby připravované právě s tímto kořením. Kopr ale můžeme využívat i v případě, kdy chceme ochránit domácnost, lásku, a dokonce i peníze. Chce to jen trochu věřit na kouzla a čáry, protože jak všichni dobře víme, je to právě víra, která je všemocná.

Jak je to vlastně s koprem? Bylinkopedie na youtube vám prozradí ještě více:

Zdroj: Youtube

Věřte a bude vám lépe

Ačkoliv moderní doba na magickou sílu bylin a přírody obecně často zapomíná, neznamená to, že by vymizela ze světa. Jen si ji neumíme uvědomit, a to je velká škoda. Naši předkové dobře věděli, co dělají, když se opírali právě o pomoc “Něčeho”, co je nad námi.

Může to být i prostá a pro jiné snad nepochopitelná důvěra ve schopnosti obyčejného kopru, která nám dodá sebevědomí, jistotu a klid do duše. V takovém rozpoložení se pak život může odvíjet docela jinak a mnohem lépe. Ještě nevěříte na kouzla?

Čarovná moc kopru

Podívejme se na to, jaké schopnosti připisovaly naše babičky kopru. Není jich málo, a tak bychom je neměli opomíjet. Každá pomoc se (nejen) v dnešní době hodí, a to hlavně v lásce a vztazích. Je to totiž právě tato bylina, která dokáže lásku nejen přivolat, ale i upevnit a udržet.

Stačí na úplném začátku přidat snítku kopru do letního chladného nápoje. Jeho energie pak pomůže lásce zabydlet se nejen ve vašem srdci, ale i v srdci vašeho vyvoleného nebo vyvolené. Stejně tak působí v zimě i koprový čaj.

close info TrotzOlga / Shutterstock.com zoom_in Kvetoucí kopr je pohledný i užitečný

Klid a sebedůvěra

Je vše na dobré cestě a čeká vás romantický víkend? Pak se nezapomeňte vykoupat ve vodě s přídavkem odvaru z kopru. Pro váš protějšek se stanete doslova neodolatelnými. A jak by také ne, když kopr navíc dokáže odpuzovat žárlivost a myšlenky na rozchod.

S tímto sebevědomím budete pro okolí ještě přitažlivější. Vždyť pozitivní pohled na svět bez zbytečné podezíravosti je zárukou klidu ve vztahu. A právě po takovém partnerství většina z nás podvědomě také touží.

Kopr nad dveře, to je základ

Kromě lásky se dokáže kopr podle starých tradic postarat také o hojnost v rodině. Peníze a dostatek všeho potřebného si zajistíte zavěšením koprové snítky nad dveře. Nevěříte, že to opravdu funguje?

Zkrátka – kdo to nikdy nezkusí, nemůže se ani přesvědčit. Určitě by byla škoda nechat ležet ladem nabídku přírody, která se navíc každoročně opakuje. Nic za to nedáme a vědomí, že nás chrání něco víc, než jen naše vlastní úsilí, může skutečně pomoci.

Pomůže samozřejmě i v kuchyni

Pokud opravdu nevěříte na každodenní kouzla, která nás doslova obklopují, pořád ještě máte šanci využít kopr tím nejběžnějším způsobem, tedy jako koření do jídla. V takovém případě si pamatujte, že nejlepší a nejvýraznější chuti dosáhnete v případě, kdy čerstvý kopr přidáte k tepelně zpracovávanému pokrmu až před koncem vaření či smažení.

Stačí mu krátká chvíle na to, aby vše dokonale provoněl a přispěl svojí troškou chuti k vynikajícímu výsledku. Tak dobrou chuť a hlavně hodně štěstí!

Zdroje: bodymindbeautyhealth.wordpress.com, plentifulearth.com, www.herbcottage.com.au