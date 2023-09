Tato 3 znamení mohou do konce roku očekávat krach v lásce. Patříte mezi ně?

Možná si myslíte, že právě prožíváte osudový vztah, ale není to tak docela pravda. Některá znamení zvěrokruhu totiž do konce roku ještě čeká nelehký čas. Bohužel si budou muset projít nepříjemným rozchodem, který jim pokazí náladu na příštích několik měsíců. Která znamení přijdou do konce roku o lásku? Pojďte se podívat, zda nepatříte právě vy mezi ně.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.)

Blížence dožene jejich vlastní lehkomyslnost. Mysleli si totiž, že si můžou dělat co chtějí a jejich drahá polovička bude sedět doma a čekat, až se uráčí vrátit. Bohužel i u partnerů Blíženců jednoho dne pohár trpělivosti přeteče a bude to zrovna tento podzim, kdy jim dojde, že už nechtějí hrát druhé housle, ale chtějí žít s někým, kdo je bude milovat a mít na prvním místě.

Až ten okamžik přijde, buďte si jisti, že s tím už nic neuděláte. Pokud si tedy chcete svého současného partnera Blížence udržet, začněte se chovat zamilovaně a velkoryse už teď nebo bude pozdě. Není totiž nic slabého, když prokážete svému partnerovi lásku a ukážete mu, že vám na něm záleží a je pro vás na prvním místě.

Partneři Blíženců už nechtějí hrát druhé housle. Zdroj: Profimedia

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Váhy se mohou připravit na podzim plný slz, bolesti a utrpení. Na následující měsíce by se tak měly psychicky obrnit. Každopádně už se svým vztahem nic neudělají, jejich protějšek je rozhodnut je opustit a tak to prostě bude. Mohou se na to pouze připravit, což by měly.

Žádný rozchod totiž nikdy není nic příjemného. Váhy si tak popláčou, budou smutné a nešťastné, což se bude více méně promítat do celého jejich podzimu.O Vánocích už to bude trochu lepší a od nového roku se dokonce už zase budou poohlížet po nové lásce. Jak se říká, pro jedno kvítí slunce nesvítí! Tímto rčením by se měly řídit a uleví se jim. Samy uvidí, že nová láska bude ještě silnější než ta současná.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Vodnáře čeká na podzim pěkný průšvih. Praskne na něj totiž nevěra, kterou jejich protějšek neodpustí a nastane rozchod. Nebude to nic příjemného, protože se budou řešit peníze i děti a to drsně přes právníky. Podzim tedy bude pro Vodnáře dost psychicky, ale i finančně náročný, tudíž by si měli připravit peněženky. Zklamaný partner je bude chtít stáhnout z kůže.

Vodnáře bude sice celá situace velmi mrzet a podobný nesmysl by si nyní už odpustili, ale bohužel je pozdě. Čím dříve se tedy smíří s tím, že rozbili rodinu, tím lépe pro ně. Stejně to už nezachrání a není tedy v jejich zájmu, aby se trápili víc, než je nutné. Musí být silní především pro své děti, které rozchodem rodičů budou trpět také.

