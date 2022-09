Lichotka podle znamení: Jaký kompliment potěší právě vás? Sedí to?

Koho by nepotěšila dobře míněná lichotka? Ovšem jedna pochvala se nedá říct každému. I hvězdy ovlivňují to, co nás těší nejvíce. Vyberte znamení zvěrokruhu, kterému chcete polichotit a zdůraznit, co je na něm krásné, a dozvíte se, jaká slova zvolit.

Beran (21.3. - 20.4.)

„Vzhlížím k tobě." Beran má silnou vůli, je statečný a soutěživý a má hrdinské vlastnosti. Je pro něj důležité být vzorem pro ostatní. Lidé tohoto znamení zvěrokruhu rádi vědí, že jsou vlivní, a milují, když jim to někdo nahlas projevuje.

Býk (21.4. - 21.5.)

„Vím, že ti můžu vždycky věřit." Býk je čestný a spolehlivý, proto, pokud ho opravdu chcete pochválit, dejte mu najevo, jak moc si vážíte toho, že vám stojí za zády. Pokud chcete rozdávat povrchnější kompliment, řekněte něco ve smyslu: „Ty se máš vždycky tak dobře.”

Napište svou lichotku do dopisu, některá znamení to zbožňují. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

„Být s tebou je vždy vzrušující." Blíženci se neustále mění a jsou stále v pohybu, musí být neustále intelektuálně stimulováni a něco dělat. Tito lidé vždy chtějí, aby byl život vzrušující a plný zázraků, takže když budou vědět, že sami ztělesňují tyto vlastnosti, budou se cítit dokonalí. Naopak nejhorší věc, kterou můžete Blížencům říct, je, že jsou nudní.

Rak (22.6. - 22.7.)

„Cítím se s tebou dobře." Raci jsou hrdí na domov a rodinný život, usilují o to, aby se jejich blízcí cítili bezpečně a v bezpečí. Z tohoto důvodu potřebují slyšet, že je jejich blízcí oceňují a zlepšují životy lidí, na kterých jim záleží.

Lev (23.7. - 22.8.)

„Obdivuji tvou sebejistotu." Mnohým z nás chybí sebevědomí, které potřebujeme, zatímco někteří lidé ho mají moc. Lvi jsou skvělí v tom, že vyzařují sebevědomí, aniž by působili jako arogantní. Jsou nezávislí, se silnou vůlí a dobří vůdci, mají velké charisma a chtějí, aby to lidé kolem uznávali a dávali mu to najevo.

Lvi si potrpí na velká gesta. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8.- 22.9.)

„Umíš tak odhadnout ostatní." Existuje mnoho způsobů, jak pochválit Pannu, protože chtějí být skvělé prostě ve všem. Rády také slyší slovo “dokonalá”. Jsou pečlivé, upravené, mají bystrost a vlastní analytický mozek. A jak zní v lichotce, zbožňují, když někdo ocení jejich šestý smysl, kterým dokáží odhadnout úplně cizí lidi.

Váhy (23.9. - 23.10.)

„Vzbuzuješ ve mně touhu být lepším člověkem." V západní astrologii jsou Váhy známé jako velcí prostředníci. Zastávají rovnováhu a spravedlnost a mívají nejlepší odpověď na prakticky jakýkoli problém. Váhy jsou okouzlující, milují práci s lidmi a jsou společensky zdatní. Vše, co Váhy chtějí vědět, je, že si jejich laskavosti druzí váží a oceňují jejich pomoc lidem kolem sebe.

Štír (24.10. - 22.11.)

„Tvoje osobnost je magnetická." Štíři jsou zvědaví, tajemní a žádné znamení zvěrokruhu není tak lákavé jako oni. Moc touží slyšet, že jsou úspěšní v přitahování lidí. Musíte jim to však neustále opakovat, jen tak budou spokojeni.

Střelec (23.11. - 21.12.)

„Vždy víš, jak se dobře bavit." Střelec je mimořádně oblíbené znamení zvěrokruhu. Většinu lidí přirozeně přitahuje jejich něžná povaha milující zábavu. Jsou společenští a rádi filozofují. Milují také najít nové způsoby, jak pobavit sebe a své přátele, a nevadí jim ani být středem pozornosti.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

„Vždy odvádíš perfektní práci a můžu se na tebe spolehnout." Kozorohové jsou ambiciózní a odhodlaní, milují fungovat podle předem stanoveného plánu. Lidé tohoto znamení pracují tvrdě a jejich profesní život je jejich osobním životem. Jediné, co chtějí, je poplácání po zádech.

Kozoroh touží po komplimentech v zaměstnání. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

„Na světě není nikdo jako ty." Vodnáři milují svobodu a svou jedinečnost, na které lpí. Někdy se cítí nepochopeni, proto je pro ně velkou útěchou a povzbuzením, když někdo chválí jejich individualitu.

Ryby (21.2. - 20.3.)

„Vždy přesně víš, co říct." Ryby jsou nejemotivnějším znamením zvěrokruhu. Jsou soucitní, kreativní a intuitivní, vždy tím nejlepším posluchačem. Také umí pokaždé poradit, se vším si ví rady. Zrozenci ve znamení Ryb také moc rádi slyší, že jejich dobré srdce někdo oceňuje.

Zdroje: www.rd.com, timesofindia.indiatimes.com