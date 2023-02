Nádherné ženy podle horoskopu: Tato znamení oplývají největší vnitřní krásou

Po některých ženách se muži otáčejí. Rozzáří každý prostor a společnost, ve které se vyskytnou. Tyto ženy nejčastěji patří mezi následující znamení zvěrokruhu. Ve kterých znameních se rodí ty nejatraktivnější ženy po stránce fyzické i duševní?

Existují určité typy žen, které uchvátí muže, jen když kolem nich projdou. Vyzařuje z nich totiž kromě fyzické krásy i ta vnitřní, díky které si každého omotají kolem prstu. Patříte mezi ně?

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka mají tak silnou osobnost, že když přijdou do místnosti plné lidí, všichni se na ně podívají. Mají přirozenou autoritu a lidé je milují. Tyto ženy jsou velmi chytré, občas až vypočítavé a rády jsou středem pozornosti. Umí to s muži na jedničku. Stačí, když udělají smutný pohled a muži jim zobou z ruky.

Ženy ve znamení Býka milují krásu a krásou se rády obklopují. Zbožňují luxus a snaží se za každé situace vypadat dobře. Velkou výhodou je, že se umí postarat i o domácnost a své blízké, nesedí jen s rukama dozadu. Ženy v tomto znamení jsou silné, vyrovnané a nic je nerozhází. Většinou jsou ony oporou pro muže, než aby to bylo opačně.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny sice nejsou prvoplánové krásky, ale vyzařují takové charisma, sílu a šarm, že o muže rozhodně nouzi nemají. Navíc jsou velkými oblíbenkyněmi šéfů, umí totiž skvěle mluvit a vymluví se tak z každé nepříjemné situace. Panny mají navíc skvělé organizační schopnosti a jsou velmi oblíbené v kolektivu. Nikdy nezkazí žádnou legraci.

Krása Panny vychází především z jejího nitra. Pokud máte ve svém okolí čestnou, pracovitou a zásadovou ženu ve znamení Panny, měli byste si jí vážit, obzvlášť pokud právě vy máte to štěstí a žena v tomto znamení stojí po vašem boku. Jediná věc, kterou Panny nezvládají je nevěra. Vyžadují od svého partnera naprostou oddanost a úctu. Když se jim jí nedostává, pálí mosty.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Ženy ve znamení Kozoroha vědí, co jim sluší, umí ze sebe tedy udělat krásky kdekoliv a kdykoliv. Ale i v teplákovce umí vypadat dokonale. Ženy v tomto znamení jsou přirozeně krásné. Nezapomeňte na to, že tyto ženy jsou i velmi sebevědomá a vyzařují charisma, které se jim do života velmi hodí.

Ženy v Kozorohu se nebojí říct svůj názor, vědí, že muže přesvědčí, a vždy je výsledek podle jejich představ. Tyto krásky zamrkají očima, pohodí vlasy, usmějí se a ledy tají. Kozorožky se umí postarat o to, aby se ony i jejich blízcí měli dobře. Jdou si tvrdě za svým a ctí pravdu, i kdyby byla sebedrsnější.