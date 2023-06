Nejkrásnější ženy podle znamení: Patříte mezi ty, kterým seslaly hvězdy krásu?

Hledáte-li ženu, která bude po vašem boku zářit jako hvězda a všichni vám ji budou závidět, pak se zaměřte na následující znamení, ve kterých se rodí ty nejkrásnější ženy na světě.

Krása sice není všechno, ale pokud chcete mít po svém boku reprezentativní ženu, tak je vzhled velmi důležitý. Zaměřte se tedy na následující znamení, ve kterých se rodí ty nejkrásnější ženy. Koho byste měli pozvat na rande?

Rak

22. 6. až 22. 7.

Pokud chcete sbalit ženu ve znamení Raka, pak musí být moderní v každém směru. Luxusní auto, značkové oblečení a sportovní postava jsou základ. Pokud to nemáte, tak na tuto ženu rovnou zapomeňte. Pro ni samotnou je totiž vzhled to nejdůležitější. Každý den stráví hodiny péčí o svůj zevnějšek. Pleťové masky, krémy, masáže i jiné zkrášlovací techniky, to je to, co Račice zajímá.

Ženy ve znamení Raka jsou velmi krásné, elegantní a sexy. Dá jim to sice práci a na vzhledu je postaven celý jejich život, ale stojí to za to. Pokud tedy chcete prvoplánovou krasavici, kterou vám bude každý závidět, tak sbalte tuto ženu a máte vystaráno. Je to totiž opravdu kočka, za kterou se na ulici otočí každý chlap.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Prsa, zadek a přirozená krása, to jsou ženy ve znamení Štíra. Tyto krásky mohou mít na sobě třeba pytel od brambor a budou vypadat skvěle. Nepotřebují šminky, make-up ani žádné estetické zákroky, jsou prostě nádherné od přírody. Ráno se vzbudí, vyčistí si zuby a mohou jít okamžitě klidně na přehlídkové molo.

Díky bujným tvarům jsou také neuvěřitelně sexy a vy budete mít na tuto ženu chuť, jen co ji poprvé uvidíte. Štírky jsou navíc smyslné, vášnivé a energické, tudíž vás dostanou přesně tam, kde vás chtějí mít, aniž byste to vůbec zpozorovali. Není nic snazšího, než se zamilovat do ženy v tomto znamení. Jestli to totiž s muži někdo umí, je to právě ona.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou jemné, pohledné, něžné a éterické bytosti, kterým byla do vínku dáma přirozená krása. Ryby se nemalují, nezajímá je móda, kosmetika ani stylové trendy, ale i přesto vždy vypadají dokonale. Jsou navíc velmi milé a roztomilé, muži tak mají pocit, že je musí chránit a být pro ně tím pohádkovým rytířem v plné zbroji.

Pokud chcete tuto ženu okouzlit, nebuďte na ni příliš akční, mohla by se vyděsit. Raději na to jděte pomalu a zvolna. Udělá jí radost květina, výlet za kulturou nebo třeba nějaká výstava či divadelní představení. Ryby žijí zdravým životním stylem, tudíž zapomeňte na bary, knedlo vepřo zelo či tuny zmrzliny u televize.