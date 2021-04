Triky našich babiček, jak vykouzlit sytě barevná modrá, červená a žlutá vejce

Velikonoce se blíží a k nim neodmyslitelně patří obarvená a ozdobená vajíčka. Dneska se dají už ozdobená koupit, případně není problém koupit si barvy na vejce a tvořit doma. Ale můžete zkusit i úplně přírodní barvení, které využívaly už naše babičky. Nadělá hodně parády, je prosté všech éček, takže bezpečné i pro citlivé jedince a alergiky, a navíc na ně často využijete i suroviny, které máte běžně doma k dispozici. Tak proč to nezkusit?

Pestře obarvená vajíčka najdeme o Velikonocích snad v každé domácnosti. Nejinak tomu bylo i dřív, kdy ovšem nebylo možné barvy na vajíčka, nebo dokonce už obarvená vajíčka koupit. Naše babičky si proto musely poradit s tím, co dům dal. A podařilo se jim vypilovat recepty na barvení vajec k dokonalosti. Nám už stačí jejich léty prověřené zkušenosti využít. Jak na to?

Zajímavou barvu nabízí i sušené květy ibišku. Zdroj: Nelli Syrotynska / Shutterstock.com

Počítejte s tím, že na barvení domácími prostředky je potřeba víc času, ovšem výsledek stojí za to. Na každé vajíčko chytne barva trochu jinak, nebude jednolitá, a každé vajíčko tak bude nezaměnitelným originálem. Postup přitom není nikterak těžký. Nejdříve syrová vajíčka dobře omyjte a odmastěte, aby na nich barva lépe držela. Můžete využít prostředek na nádobí (nejlépe ekologický) nebo teplou vodu, v níž rozpustíte špetku jedlé sody. Nejlépe samozřejmě výsledná barva vynikne na vajíčkách s bílou skořápkou, ale klidně zkuste i jiná.

Do hrnce vložte suroviny, které způsobí žádoucí obarvení (čím sytější odstín chcete, tím můžete dát suroviny víc), přidejte ¾ l vody, lehce osolte a přidejte dvě lžíce octa. Přiveďte k varu, přidejte vajíčka a nechte zhruba deset minut mírně vařit. Poté odstavte hrnec z plotny, ale vejce nechte v roztoku až do vychladnutí. Dbejte na to, aby se barvicí materiál na vajíčka nenalepil a nezpůsobil skvrny, tomu zabráníte tím, že vajíčka budete během varu i chladnutí v tekutině opatrně míchat a otáčet, a také můžete dát barvicí suroviny do síťovaného sáčku. Po obarvení je položte na savý podklad tak, aby se vzájemně nedotýkala, a nechte oschnout. Po uschnutí je pro pěkný lesk otřete kouskem tuku, klidně třeba obalem od másla.

Jaké suroviny do barvicí lázně přidat?

Přírodní barviva na vajíčka. Zdroj: Nelli Syrotynska / Shutterstock.com

Žlutou zajistí kurkuma, které jsou potřeba zhruba 3 vrchovaté lžíce. Na žluto vám ale vajíčka pomůže obarvit i kmín nebo heřmánek.

Povařením vajíček v cibulových slupkách získáme atraktivní zbarvení. Zdroj: Marta Maziar / Shutterstock.com

Žlutohnědá vajíčka získáme díky cibulovým slupkám, pokud chcete vajíčka sytěji hnědá, dobře poslouží silný černý čaj. Na hnědý odstín můžete použít také silnou kávu, tentokrát opět s lžící octa.

