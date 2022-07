Nejkrásnější ženy podle horoskopu: Patříte ke znamením, v nichž se rodí krásky?

Jste jednou z těch žen, za kterou se muži otáčí, anebo jste nevýrazná šedá myška? Některým znamením bylo do vínku dáno více krásy než druhým, ale nebojte se, bylo jim ubráno jinde. Navíc, krása je pomíjivá, tak neklesejte na mysli!

Všechny ženy nejsou stejné a každému muži se líbí něco jiného. Někdo preferuje blondýny, jiný brunety. A co teprve co se postavy týče. Dlouhé nohy, velká prsa, anebo vosí pas? Existují však určitá znamení, která jsou přirozeně krásná a přitahují muže o něco víc než jiná. Patříte mezi ně právě vy?

Lev

23. 7. až 22. 8.

Ženy ve znamení Lva jsou krásné především svou silnou vůli, charismatem a v neposlední řadě odhodláním. Muži se vedle nich cítí dobře a ví, že bude o jejich děti dobře postaráno. Ženu v tomto znamení to díky tomu staví do pozice krásky, která je obdivována. Její muž o ní mluví pouze v superlativech, až tím nakazí i ostatní. Lvice se tím pádem stává pro všechny dokonalá.

Hlavně pak pro mužské osazenstvo, načež mnoho žen, které se tak v domácnosti ohánět neumí, žárlí a zakazují se partnerům s Lvicemi kamarádit. Přitom je Lvice věrné znamení, pro které je rodina posvátná a vždy pro ni bude na prvním místě. Zadaná Lvice se tak maximálně zamiluje platonicky a bude se na svůj objev dívat jak na svatý obrázek. Tím ale také skončí.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou něžné a éterické bytosti, které jsou velmi pohledné. Nelíčí se, make-up pro ně nic neznamená a šaty rozhodně nedělají člověka. Jsou ale přirozeně krásné. Muži po nich šílí. Mohly by mít sportovce, herce i bohaté podnikatele. Peníze je však nezajímají, tudíž jsou vždy s tím, kdo je nejbližší jejich srdci. Ideálně hodný, skromný a ne příliš pohledný muž.

Panny se nepotřebují nikde vystavovat a přílišným sebevědomím neoplývají. Nejsou vůbec hloupé, ale svůj intelekt neumí prodat. Zapáleně se baví pouze o ekologii, přírodě a zdravém stravování, což je jediná věc, kterou vám může Panna občas lézt na nervy. Jinak je ale velmi hodná, skromná, nápomocná a mnoho žen by si přálo ráno vstát a bez nalíčení vypadat jako ona.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců by možná nebyly ani tak krásné, kdyby si neuměly pomoct. Nejde přímo o chirurgické zákroky, při kterých by si nechaly zvětšovat prsa, nafukovat rty nebo odsávat tuky, ale přece jen občas zajdou na nějaký ten botox. Bez prodloužených řas a namalovaných rtů je nepotkáte, ani když jdou s košem. Dbají na sebe a chtějí se líbit za každé situace.

Je dobře, že na toto Blíženkyně dbají, protože intelekt rozhodně jejich devizou není. Nejde tedy o ženy, se kterými si popovídáte o politické situaci nebo třeba ekologických hrozbách. Ani se o to nesnažte, zklamali byste se. Také se tyto ženy nenuťte k podobným tématům vyjadřovat na veřejnosti. Doporučte jim, ať raději sedí, usmívají se a dobře vypadají.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Za jedno z nejkrásnějších znamení jsou považovány i Vodnářky. Jsou přirozeně krásné, ale navíc i vtipné, chytré a cílevědomé, tudíž se za ně ve společnosti rozhodně nestydíte. Umí zařídit spoustu věcí a díky kontaktům často usnadnit život či vybruslit z nepříjemných situací. Vodnářky mají nezaměnitelné charisma, které jim otvírá pro jiné zavřené dveře.

Vodnářky se nebojí mluvit, tudíž toho, kdo ještě váhá, vždy přesvědčí o svých přednostech. Působí sebejistě a vyvolávají pocit, že s nimi se vše děje tak nějak přirozeně a tak že to má být. Když lapí vysněného muže do svých sítí, už ho nepustí. Co ale neodpouští, je nevěra, to okamžitě pálí mosty a je jedno, jestli mají nebo nemají s dotyčným rodinu.