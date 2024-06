Dejte vale nedůvěře k vlastnímu tělu a nezdráhejte se nosit kraťasy. Stačí si vybrat pouze správný střih zakrývající vaše případné nedostatky.

Kraťasy jsou v letním období nezbytnou součástí šatníku. Co však dělat, když se necítíte zcela komfortně a máte dojem, že jsou vaše boky a pozadí větší něž by měly být? Hlavně nepropadejte zbytečné panice! Poradíme vám, jaké kraťasy si vybrat, aby vaší postavě lichotily a zakryly vše, co chcete skrýt.

Jak vybrat ideální kraťasy pro svoji postavu? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Michaela Tutko:

Zdroj: Youtube

Větší zadek a silnější postava

Patříte k ženám s plnějšími křivkami? I vy si můžete užívat letní pohodlí v kraťasech! Není nutné, abyste se kvůli větším bokům a silnější postavě musely schovávat pouze do neforemných šatů a kalhot.

Stejně jako jiné ženy si zasloužíte náležité pohodlí a svobodu, kterou kraťasy nabízejí. S trochou šikovnosti a správným výběrem modelu se v kraťasech budete cítit sebevědomě a krásně.

Vhodnou volbou jsou pro vás bermudy, které nikdy nevyjdou z módy. Ať už zvolíte pestré barvy nebo elegantní tmavý denim, bermudy v délce do kolen zakryjí problematické partie a zároveň působí šik a žensky. Pevný denimový materiál navíc nohy zeštíhlí a tmavá barva opticky zúží siluetu.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Bermudy schovají větší zadek a silnější postavu.

Širší boky a silná stehna

Stejně tak ženy s postavou Venuše se nemusejí vzdávat pohodlných kraťasů. Pokud máte figuru s plnějšími boky a silnějšími stehny, zcela určitě se vyhněte délce kratší než do půli stehen.

Je to hranice, kterou byste neměla překračovat. Kratší modely by mohly zbytečně zdůraznit problematické partie. Proto vždy vybírejte střih, který vám dokonale sedne, bude vám pohodlný a zalichotí zrovna vašemu typu postavy.

Malý, plochý a vysportovaný zadek

Máte štěstí a pyšníte se od mala pevnou a štíhlou postavou? Nebo máte sportem vypracovanou figuru a pevný dokonalý zadeček? V tom případě máte při výběru šatníku nepřeberné množství možností a můžete si dovolit obléknout téměř cokoliv, co dá vyniknout vaší božské postavě.

Ukažte své krásné a pevné nohy i boky klidně v mini kraťasech. Nebojte se experimentovat s nejnovějšími trendy, protože vaše štíhlá postava unese i ty nejodvážnější módní kousky.

close info Shutterstock zoom_in Kraťasy můžete nosit i k elegantnímu modelu.

Plochý zadek a úzké boky

Patříte mezi ženy, které trápí plochý, neforemný zadeček a úzké boky a nevíte, jak je v letním oblečení zakrýt? Vyhněte se upnutým šortkám, které by zbytečně zdůraznily vše, co chcete schovat.

Místo toho vsaďte na volnější střihy, které volně splývají a postavu nehezky neobepínají. Vhodné jsou kraťasy typu boyfriend, paperbag nebo bootcut. Ideální volbou jsou i šortky s vysokým pasem.

Zdroje: www.idnes.cz, www.femina.cz, www.novinky.cz