Krevní skupiny ovlivňují povahu lidí: Co o vás vypovídá ta vaše?

Věděli jste, že to, jací jste, ovlivňuje kromě celé řádky faktorů i to, jakou máte krevní skupinu? Podle té se údajně pozná, jaký máte vztah k lidem, lásce, zvířatům i přírodě. A samozřejmě také to, jak smýšlíte sami o sobě. Podívejte se, jaké charakterové vlastnosti má vaše krevní skupina.

Krevní skupina 0

Lidé s touto krevní skupinou mají silnou vůli a jsou velkými optimisty. Sice se jeví jako velmi konzervativní jedinci, ale když se utrhnou ze řetězu, stojí to za to. Jsou také skvělí pracanti a zvládnou vše, co si umanou. Žádné práce se neštítí a je jedno, jestli jde o vůdčí pozici v kanceláři nebo kopání zákopů u dálnice. Vždy si jdou tvrdě za svým a nebojí se komplikací. Nezáleží jim na tom, co si o nich lidé myslí, vždy jim jde o to, aby dodrželi, co slíbili a mohli se sami na sebe podívat do zrcadla za každých okolností. Neradi se hádají a není jednoduché je naštvat. Pokud je však zastihnete ve špatné náladě, raději se jim vyhněte, nebo to odnesete.

Krevní skupina A

V této krevní skupině jsou kreativní, emotivní a inspirativní jedinci, pro které jsou důležité pocity, barvy a pestrý život. Jsou barevní jako jarní louka. Jeden den smutní, druhý den veselí a třetí melancholičtí. Když mají svůj den, naštve je však každá maličkost, jsou vystresovaní a zbrklí. Měli by do života zapojit meditaci, jógu a další relaxační cvičení. Jejich tělo je totiž neustále v tenzi a potřebuje si odfrknout. Nejde pořád jet na sto procent.

Krevní skupina B

Tito lidé mají silnou vůli i povahu, jen tak něco je nerozhází. Nebojí se výzev a vždy dosáhnou svého. Také jsou velmi nápomocní svému okolí, vždy vědí, co dělat. Kromě svých problémů tak pravidelně řeší i starosti svých blízkých. Umí sobě i ostatním skvěle organizovat čas. Co ale nesnesou, je pomlouvání. Když zjistí, že je někdo pomlouval, mají u nich stopku. Jsou to jedinci, kteří po čase sice odpouští, ale nezapomínají.

Každý jsme jiný, avšak lidé se stejnou krevní skupinou mívají podobné vlastnosti. Zdroj: Mangostar / Shutterstock.com

Krevní skupina AB

Stejně tak jako jejich krevní skupina obsahuje A i B, tak i osobnost těchto lidí bývá rozpolcená. Jsou dost komplikovaní, řeší sami sebe, prožívají se, litují a vymýšlejí scénáře, které se pak většinou neuskuteční. Když si ale někoho oblíbí, nedají na něj dopustit a chrání ho hlava nehlava. Také mívají úžasný smysl pro humor a vždy podpoří každou legraci.

