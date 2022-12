Velký průšvihový horoskop na rok 2023: Které dny budou pro vaše znamení kritické

Pamatujete na nesmělého mládence Františka Koudelku z komedie Jáchyme, hoď ho do stroje, který žil svůj život podle kondiciogramu? Měl přehled o svých šťastných a kritických dnech. I vy se můžete dle následujícího horoskopu dozvědět, které dny roku 2023 byste neměli raději vůbec vylézat z postele.

Není každý den posvícení, proto se pojďte podívat, které dny pro vás budou kritické v roce 2023. Budete tak připraveni a raději zůstanete doma v posteli u filmu.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani by si měli dát pozor na datum 19.2.2023, protože by se jim mohlo něco stát. Nejspíš by šlo o nehodu nebo úraz a nebylo by to na úplně rychlou rekonvalescenci. Raději by se tedy ten den neměli pouštět do něčeho nebezpečného, aby to zbytečně nepřivolávali. Pokud to jde, na neděli 19.2.2023 si nic neplánujte a zůstaňte raději v posteli.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Pro Lvy bude kritický den 2.8.2023, kdy se provalí lež, kterou Lev vypráví svému okolí, a hlavně rodině už mnoho let. Vše není tak, jak se zdá, a partner Lva by možná měl otevřít oči a začít se dívat. Aby jednou nebyl překvapen. Lev by se měl rozhodnout, zda je důležitější vydělávání peněz nebo šťastná a spokojená rodina.

Pro Střelce nebude dnem D 15.11.2023, kdy přijdou o práci. Zdroj: Shutterstock

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Pro Střelce nebude dnem D 15.11.2023, kdy přijdou o práci nebo se v jejich zaměstnání stane něco, kvůli čemu ji ztratí později. Není pro ně tedy vhodné ten den vůbec něco důležitého řešit, ani si dávat schůzky se šéfem či dokonce žádat třeba o zvýšení platu. 15.11.2023 nebude mít váš šéf dobrý den a pro vaše průšvihy žádné pochopení.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci by měli zůstat pod peřinou 26.7.2023, jinak to s nimi zle dopadne. Léto bude v plném proudu a ten večírek, na který budete pozváni, nebude úplně to pravé ořechové. Nejste ještě připravení potkat se tam se svým expartnerem a neudělat scénu. Nejenže byste si udělali neskutečnou ostudu, ale navíc byste v sobě jitřili staré rány.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny nebudou mít dobrý den 22.9.2023, kdy přijdou o nějaký cenný majetek. Navíc jim tuto ztrátu nebude chtít pojišťovna proplatit a Pannu tak budou čekat měsíce slz a trápení. Raději si tedy hlídejte vše cenné, co máte, a kolem tohoto data ještě bedlivěji, třeba se nad vámi vesmír slituje a zrovna vás vynechá.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Smolným dnem pro Kozoroha bude 28.3.2023. Všichni se budou těšit z pomalu přicházejícího jara a Kozoroha bude čekat pěkný průšvih, který připraví jeho rodinu o klidné spaní a na druhém partnerovi zůstane na delší čas povinnost živit celou rodinu. Nebude to nic snadného, ale Kozoroh zatne zuby a dá to.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci by se měli 16.5.2023 vyvarovat veškerého kontaktu s lidmi. Nejenže by si na ten den měli vzít dovolenou, ale ani by neměli nikam chodit. A když říkáme nikam, tak opravdu nikam. Ani na nákup, ani s poštou. Budou totiž na zabití a na první pohled poklidná procházka by se mohla zvrhnout ve rvačku.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy nečeká nic radostného 20.10.2023, dostanou dosti smutnou zprávu. Ztratí blízkou osobu, se kterou měly velmi jedinečný vztah a nebudou se z toho moci vzpamatovat. Tento den pro ně bude znamenat černou skvrnu na celý zbytek života a budou ho nenávidět. Bohužel se osudu neubrání, ať budou sebevíc chtít, mohou se ale alespoň připravit.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Proti Vodnářům se vesmír spikne skoro až na konci roku 2023 a to konkrétně 28.12., kdy přijdou o něco, po čem toužili celý život. V ten den se definitivně dozví, že už to nikdy nebude jejich. Ponesou to velmi těžce a budou potřebovat pomoc a pochopení přátel, aby se znovu postavili na vlastní nohy.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci, ať si vypnou mobilní telefon a s nikým raději nemluví, nediskutují a nehádají se 22.2.2023. Tento den by se svými výroky, názory a pravdami daleko nedošli. Způsobili by spíš dusno a neklid, což není nikdy dobře. Ať se tedy raději uklidí v tento den s dobrou knížkou do křesla a přenesou se do světa fantazie.

Pokud se Ryby necítí na konfrontaci, měli by 17.8.2023 vynechat veškerý kontakt s lidmi. Zdroj: Shutterstock

Štír

24. 10. až 22. 11.

Pro Štíry nebude rozhodně šťastným dnem 17.9.2023, ale tento den pro ně bude spíše docela děsivý. Zjistí totiž, že jejich nejlepší přítel je zradil, a bude to velmi bolet. Udělal průšvih a shodil ho na Štíra, který kvůli této pomluvě přijde o dobré jméno a dlouho ho bude očišťovat. Někomu se to dokonce nikdy nepodaří.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby by si měly prověřovat své pracovníky, jsou u nich totiž za úplné hlupáky. Lidé kolem nich je pomlouvají, okrádají a vysmívají se jim a Ryby dělají, že nic nevidí. Jenže jednoho dne jim dojde trpělivost a ten den bude 17.8.2023 a blesky začnou lítat. Pokud se nebudete cítit na konfrontaci, vynechte tento den veškerý kontakt s lidmi.