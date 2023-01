Geniální dávkovací krmítko pro ptáky z PET lahve. Zvládne ho vyrobit každý

Krmítka v zimě nejsou žádnou novinkou, přesto se čas od času najdou nové zajímavé nápady, jak takové krmítko vyrobit. Ptáčci by se neměli při hodování na zrníčkách poranit, krmítko by mělo být dobře zavěsitelné i takové, aby se do něj dobře doplňovalo krmení. Máte oblíbený model, který vyrábíte každý rok? Krmítko pro ptáčky z PET lahve může mít celou řadu podob.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.tipio.cz

Ptáčci za oknem potěší všechny generace

Koukáte ven, do zimy se vám nechce, a přece byste rádi nějaké povyražení? Vyrobte si doma svépomocí jednoduché krmítko pro ptáky a hned bude u vás za oknem nebo na balkonu živo. A nemusí to být jen vaše okno.

Krmítka pro ptáky lze snadno vyrobit z PET lahve. Zdroj: Kristine Rad / Shutterstock

Krmítko potěší hlavně seniory, které může právě takový program za oknem báječně pobavit. Chcete-li jim ještě navíc dát i důležitý úkol, vytiskněte jim i seznam ptáků v ČR a pořiďte atlas, kukátko se doma určitě nějaké najde. Seznam ptáků Česka najdete v pdf podobě k vytištění na tomto odkazu www.birdlife.cz, ale určitě najdete na internetu i jiné seznamy našeho ptactva.

Jak na výrobu krmítka z PET lahví

Co budete na výrobu krmítka pro ptáky potřebovat? Docela obyčejné, a přesto funkční krmítko vyrobíte ze dvou PET lahví různých velikostí a talířku nebo malého tácku a kusu pevnějšího drátu k zavěšení, ale i dobře omotaný provázek udělá stejnou službu.

Podívejte, jak si s výrobou poradil autor tohoto kratičkého videa.

Co ještě budete potřebovat?

Připravte si také starší ostrý snůž, jehož ostří budete moci jednoduše nahřát nad plamenem sporáku nebo svíčkou.

I když je možné pracovat se studeným nožem nebo nůžkami, kterými vystřihnete otvory a provedete řezy na PET lahvi, určitě použijte třeba zapalovač nebo svíčku ke krátkému zatavení hran, aby se ptáci o ostrý plast neporanili.

Také se bude hodit popisovač, který se nesmaže z plastu, abys jste si mohli naznačit, kde budete ve větší PET lahvi vyřezávat otvory. Kombinačkami upravíte tvar drátu k zavěšení krmítka. K připevnění větší perforované PET láhve k talířku i k zásobníku si nachystejte vteřinové nebo jiné lepidlo, které je vhodné pro plasty.

Co nasypat do krmítka

Do zásobníku použijte jen drobné suché krmivo, které bude poměrně úzkým hrdlem dobře propadávat. Různé krmné směsi můžete zakoupit ve zverimexu, ale můžete použít také potraviny, které máte možná i doma.

Ptáci ocení různé druhy semínek, ale také ořechy, lůj nebo sušené ovoce. Zdroj: Shutterstock.com / Krasowit

Mezi takové patří slunečnicová semínka, i když ta jsou poměrně velká a mohou úzké hrdlo petky ucpávat. Můžete však namíchat směs třeba z máku, prosa, lněných semínek a další běžná semena, ale i ořechy nebo sušené ovoce. Na takovém krmení sice neušetříte, ale na druhou stranu se budete mít na co dívat. Také sušené švestky nebo rozinky chutnají i ptákům.

I když je možné ptákům nabídnout i odřezky nebo zbytky potravin či staré pečivo, rozhodně byste jim neměli dávat nic slaného či sladkého. Například perník nebo cukroví jsou pro ptáčky vyloženě nevhodné potraviny.