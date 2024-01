Našla by se i u vás doma stará nepoužívaná cédéčka? Jestli ano, tak je neváhejte použít na nějaký hezký recyklátek, který vás potěší a třeba vám také poslouží. Z cédéček můžete udělat krmítko či pítko pro ptáky, ale také třeba rámeček na fotku, obrubu zrcadla nebo novou desku stolku.

Staré CD i DVD nevyhazujte!

Děláte veliký úklid a definitivně rušíte věž cédéček a DVD? Těm už odzvonilo, ale než se vrhnete na práci, přesvědčte se, zda nestojí za to některé fotky nebo jiné případné soubory zálohovat. Na takových podomácku vypalovaných cédé se najdou jistě i mnohé poklady. A co dál?

Inspirujte se u zkušenějších a tvořivých ze sociálních sítí. Nemusíte nápad celý zkopírovat od A až do Z, ve videích a návodech se najde celá řada tipů na to, jak si počínat, jaké nástroje používat nebo naopak čemu se vyhnout.

Podívejte se na toto video z YouTube kanálu ThreadBanger. Autor svérázně svůj výtvor, a hlavně práci na něm, komentuje a vy se dozvíte, jak z cédéček udělat mozaikový talíř nebo mísu, které se hodí třeba jako krmítko nebo koupátko pro ptáky.

Zdroj: Youtube

Krmítko nebo ptačí koupátko? Mozaika z CD ozdobí vše

Právě tento způsob recyklace není vůbec špatný nápad. Postup nevyžaduje žádné speciální nástroje ani zkušenosti, zvládnete ho s minimálními náklady, a hlavně výsledek je opravdu pěkný. Takže najděte cédéčka, nůžky, plastovou nebo terakotovou misku, lepidlo a spárovací hmotu.

Jak jste se mohli poučit ve videopříspěvku, aby byly nastříhané kousky cédéček pěkné i v krajích, stříhejte pomalu a jistě. Střepy mohou být různě velké, ale malé kousky jsou pěknější než příliš veliké kusy. Navíc v krajích se velké kousky nehodí vůbec, protože nebudou kopírovat zakřivení.

Vhodným lepidlem připevněte v podobně velkých odstupech všechny kousky až bude zakryté dno i stěny a kraje misky. Před tím, než se vrhnete na spárovací hmotu, nechte lepidlo pořádně zaschnout. Spárovací hmotou vyplňte místa mezi kousky mozaiky i mírně přes střepy. Následně totiž vyrovnáte povrch a střepy opět odhalíte setřením přebytečného materiálu houbičkou nebo kouskem látky. Také spárovací hmota musí dobře zatvrdnout, než se rozhodnete mísu čímkoli naplnit.

A tím to končí. Máte hotovo a teď se můžete rozhodnout, zda blýskající se misku nabídnete ptáčkům nebo si ji raději necháte.

Použijte mozaiku z cédéček i na další výtvory

Stejná technika, jiný výrobek. Mozaikové střepy z cédéček jsou efektní a mnohým se hodí i do interiéru. Stejným způsobem můžete dekorovat také okraje zrcadel nebo rámečky na fotky a obrázky. Polepit střepy lze také větší horní desku stolku nebo naopak maličké podtácky.

Unikátního vzhledu docílíte skládáním mozaiky do různých tvarů i nastříháním do proužků či pravidelnějších trojúhelníků. Docela jiný šmrnc dodá mozaice spárovací hmota jiné než bílé barvy. Velmi efektní a moderní je černá. Lesk a hloubku dodá zalití do pryskyřice.

Zdroje: housedigest.com, happyhooligans.ca