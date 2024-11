Podzim je v plném proudu, zima je již za dveřmi. Což znamená, že je potřeba vytáhnout nebo koupit pořádnou šálu. Pro letošní zimu se staly trendem tyto šály. Pořádně zahřejí a sluší všem, podívejte.

Podzim je v plném proudu, ale zima, a hlavně advent, již ťukají na dveře. Vzhledem k tomu, že první mrazíky na sebe nenechaly dlouho čekat a již udeřily, je potřeba vytáhnout pořádný arsenál zahřívacích pomůcek. Pokud sháníte například šálu, inspirujte se těmito. Jsou naprostým hitem letošní zimy, jelikož jsou pohodlné, pořádně vás zahřejí, sluší naprosto každému, a navíc jsou praktické.

Youtube video, jak upravit kruhovou šálu, najdete na kanále Eva Chung:

Zdroj: Youtube

Kruhové šály

Klasickým šálám odzvonilo, nebo to alespoň tak vypadá. Mají totiž jednu velice nepříjemnou vadu, a tou je, že se všude pletou a moc dobře nedrží tam, kde by měly, tedy na krku. Jakmile do nich foukne vítr, mohou vám uletět, a vy abyste kupovali novou. S těmito praktickými šálami však tento problém mít nebudete, nic vám neuletí, váš krk bude stále v teple, a dokonce budete mít teplo i na ramenou.

close info Profimedia zoom_in Kruhové šály jsou trendem letošní zimy. Jsou neuvěřitelně praktické.

Kruhové šály se staly absolutním hitem podzimu a zimy. Jsou to vlastně takové tunely, jejichž cípy jsou sešité k sobě. Můžete je najít z různých materiálů a v různých velikostech. Je možné si je ovázat kolem krku, nebo když si je neovážete, bude tento šikovný tunel zahřívat nejen váš krk, ale i ramena. Je to velice praktická šála, která se navíc hodí ke všemu.

Hit letošní zimy

Kruhové šály se hodí naprosto ke všemu. Můžete je nosit, i když máte ležérní model, i když chcete působit elegantně. Nejlepší na nich je, že je nemusíte permanentně upravovat, jelikož vám budou po celou dobu nošení krásně držet. Pokud tedy hledáte inspiraci pro letošní zimu, určitě zainvestujte do šál alá tunel. Najdete je prakticky všude i za dobrou cenu, a existuje spousta barev a materiálů, z kterých si můžete vybírat.

Zdroje: www.henkaa.com