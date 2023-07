4 krystaly za pár korun, které vám do života přinesou peníze. Noste je u sebe

Drahé kameny mají schopnost přitáhnout do života pozitivní energii. Ovšem dokážou přilákat i finance a bohatství. Zdaleka ne všechny krystaly mají takovou moc, existují čtyři, které mají skutečně silnou energii hojnosti.

Tyto krystaly však nestačí jen nosit u sebe nebo na sobě, musíte si stanovit jasné záměry a sladit svou energii s hojností. S drahokamem byste měli meditovat, představit si své finanční cíle a každý den se na tyto myšlenky soustředit. Vždy se ho několikrát denně dotkněte a podívejte se na něho.

Zelený avanturín

Tento kámen je také nazýván kamenem příležitosti, protože do života přináší štěstí a hojnost. Má živou zelenou barvu, která je v souladu s energií prosperity a růstu. Avanturín vás přitáhne k příležitosti finančně si značně polepšit. Je už jen na vás, jak tuto příležitost využijete. Můžete ho položit na stůl do práce i doma, nebo jej noste stále u sebe jako šperk.

Zelený avanturín - kámen příležitosti. Zdroj: Profimedia

Citrín

Velmi mocný drahokam se schopnosti pozvat do vašeho života prosperitu a úspěch. Jeho zlatý nádech souzní s energií bohatství. Tento kámen vám značně zvýší sebevědomí, budete kreativnější, zvýší se vám motivace. Prostě skvělý kámen pro všechny, kteří hledají, jak vydělat velké peníze. Hodí se proto do vašeho zaměstnání, umístěte ho do své blízkosti, noste ho v kabelce či v tašce, menší citrín můžete nosit i v peněžence. Umocníte tím své vědomí bohatství a přilákáte finanční příležitost.

Citrín - kámen prosperity. Zdroj: Profimedia

Nechte si udělat krásný prsten s citrínem. Zdroj: Profimedia

Pyrit

Pyrit je známý také jako bláznovo zlato. Jedná se o velmi podmanivý drahokam, který skutečně zlato připomíná. Do vašeho života přiláká energii štěstí a prosperity. Věří se, že pyrit zvyšuje potřebné sebevědomí a také vůli k dosažení úspěchu. Rozhodně jej noste v peněžence, abyste přilákali peníze do své blízkosti.

Pyrit - bláznovo zlato. Zdroj: Profimedia

Vhodný je i náramek s malými úlomky pyritu. Zdroj: Profimedia

Jadeit

Kámen štěstí, bohatství, velkého jmění. Podporuje také moudrost v rozhodnutích, která se týkají finančních záležitostí. Vždy vám tak vnukne ten správný pocit, než se pro něco důležitého rozhodnete. Dodá vám uklidňující energii, proto je vhodné ho nosit jako šperk - náhrdelník, náramek nebo prsten.

Šperky z jadeitu jsou nádherné. Zdroj: Profimedia

Zdroje: astrotalk.com, trulyexperiences.com