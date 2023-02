Znamení, která se k sobě absolutně nehodí. Když spolu žijí tato, je to peklo!

Kéž by všechny bytosti spolu vycházely! Ve skutečném světě pouze přání, lidé se stejně tak rádi milují, jako se nenávidí. Někteří se dokonce nesnáší, a přece se potkají a žijí spolu. V těchto případech záleží také na tom, v jakém znamení zvěrokruhu jste se narodili. Zde jsou znamení, která se k sobě vůbec nehodí.

Blíženci a Blíženci

Dvě osobnosti zabalené v jednom znamení a kráčející po tenké hranici mezi zdravým rozumem a šílenstvím – to je Blíženec. Představte si pak Blížence dva. Jejich soužití bývá jako na houpačce. Buď se zbožňují nebo se nenávidí. To druhé ovšem spíše převažuje. Neexistuje nic mezi tím. Takže Blíženci, s Blížencem se nesbližujte.

Štír a Vodnář

Pokud máme být úplně upřímní, Štír opravdu nemá ve zvěrokruhu žádné přátele, protože Štír je prostě takový. Říká se o něm, že je nejrozzlobenější znamení zvěrokruhu. Ale pokud to zúžíme na jedno znamení, které Štír prostě nemůže vystát a kromě toho na něj plive ještě oheň, byl by to Vodnář. Problém je v tom, že Vodnář je tak bezstarostný, tak otevřený a tak náladový, že to Štíra přivádí k šílenství. Ve skutečnosti je Štírův vztek na Vodnáře tak evidentní, že je to jediné znamení, které Vodnáři také nemohou vystát. Zápas je to tedy oboustranný.

Tihle dva se nemohou vystát. Není divu, on je Vodnář, ona Štír. Zdroj: Profimedia

Váhy a Beran

I když Váhy nemusí mít zcela svobodného ducha, jako mají Vodnáři, mívají hlavu v oblacích s malými nebo žádnými obavami. V jejich světě je všechno krásné a klíčová je rovnováha. Zatímco s ostatními znameními většinou Váhy najdou shodu, nefunguje jim to s Beranem. Přelétavé znamení, které chce udržet mír s tvrdohlavým znamením, které má vždy pravdu. Jak tohle může dopadnout? Příšerně.

Lev a Býk

Protiklady se přitahují, říká se. Kdo vymyslel toto přísloví asi nikdy neviděl Lva a Býka v jedné domácnosti. Potřeba Lva být loajální kontrastuje s potřebou Býka dělat cokoli, aby dostal to, co chce. Ani Lví odvaha a Býkova umíněnost se vzájemně nepřitahují. Jsou v mnoha ohledech podobní, přesto jsou jejich světy jiné a nikde se neprotínají.

Rak a Ryby

Jak Rak, tak Ryby jsou vysoce citlivá znamení. Každý z nich je tak citlivý, že byste si mohli myslet, jak se k sobě báječně hodí. Omyl. Tyhle dvě citlivky se nemohou ani vystát. Zatímco Rak se spokojí s tím, že své pocity drží uvnitř, Ryby všechno dávají najevo a neváhají své pocity sdílet s ostatními. Rak takové chování nesnáší a s Rybami si absolutně nerozumí.

Je jedno kde jsou a co dělají. Tato znamení se k sobě prostě nehodí. Zdroj: Profimedia

Beran a Beran

Blíženci nejsou jediným znamením ve zvěrokruhu, které se samo se sebou nevyrovná. Ještě smrtelnější než dva Blíženci jsou dva Berani. Proč? Když máte pohromadě dva Berany, z nichž ani jeden neustoupí ani nepřizná, že se mýlí, vznikne totální katastrofa. Tihle dva by se mohli navzájem nenávidět po celá desetiletí. Je lepší když se raději ani nepotkají.



