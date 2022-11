Které znamení zvěrokruhu se k vám absolutně nehodí. S těmito se nesnesete

Láska překoná všechny překážky, astrologii však oklamat nelze. Některá znamení zvěrokruhu se k sobě prostě nehodí, ať děláte co děláte. Možná jste si to už ověřili na vlastní kůži.

Beran (21.3. - 20.4.)

Lidé ve znamení Berana by se neměli zaplést s Rybami nebo Rakem. Ryby jsou velmi citlivé a nevyzpytatelná povaha Berana by pro ně mohla být zničující. Raci zpočátku oceňují jejich upřímnost, časem je však Beranova přímočarost uráží. Raky a Ryby může zpočátku také přitahovat Beranova rozhodnost, ale dlouho jim okouzlení nevydrží. Často je přepadne frustrace nebo nuda a ze vztahu raději vycouvají. Beran s Rybami i Rakem těžce zápasí.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býci a Lvi to budou mít těžké. Lvi potřebují hodně pozornosti, komplimentů a posilování ega. Býci jim nebudou věnovat pozornost, kterou hledají. Lvi si také rádi přijdou na své, zatímco Býci chtějí být tím, kdo má vztah pod kontrolou. To sice vytváří podobné energie, ale prosazují se velmi odlišně. Lvi jsou mnohem společenštější, zatímco Býk je raději více doma, tihle dva se prostě nesetkají na žádné úrovni. I když začátky mezi nimi bývají romantické, v jejich případě však země uhasí oheň.

Těžké to budou mít Býci a Lvi. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Štír je pro Blížence pravděpodobně jedno z nejhorších znamení. Štíři jsou nároční, intenzivní a mají ve vztazích velká očekávání. Blíženci jimi mohou být zprvu fascinováni, ale brzy se budou cítit dušeni a ochromeni jejich hloubkou emocí, na kterou prostě nestačí. Štír „vlastní“ a touží, zatímco Blíženci jsou více povrchní. Blíženci milují lidi, ale většina Štírů se světem pohybuje nenápadně a vyhýbá se řečem a zbytečnému žvanění.

Rak (22.6. - 22.7.)

Vodnář je pro Raky super těžký zápas. Oba se zajímají o péči o ostatní a o spravedlnost, ale pokud jde o vztah, Vodnáři jsou pro Raky, kteří potřebují ve vztazích bezpečí a důslednost, příliš lhostejní. Vodnáři potřebují hodně svobody, Raci je budou podezřívat a budou se vždy cítit na druhé koleji až po přátelích, práci a koníčkách. Rak potřebuje někoho, o koho se může opřít a vypovídat se, když potřebuje. Na to jsou Vodnáři málo empatičtí.

S Rakem se nesnese Vodnář. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Lidé narození ve znamení Lva se nejvíce trápí s Kozorohy. Ti milují tradice a rutinu, tvrdě pracují (mnozí jsou workoholici), zatímco Lvi se moc nenamáhají a moc neplánují. To je pro Kozoroha nemyslitelné. Dokonce i energie tohoto sluncem prohřátého ohnivého znamení, s chladnějším, měkkým zemským znamením Kozoroha, se prostě nesnesou. Žhavé slunce neustále dopadající na zem ji může rychle spálit.

Panna (23.8. - 22.9.)

Ke spojení Panny a Střelce by asi nikdy nemělo dojít. I ta nejflexibilnější Panna bude rychle frustrovaná laxností Střelce, pokud jde o pořádek, včasné dodržování plánů a plnění úkolů. Tito dva jsou absolutní protiklady. Zpočátku si Panna může užívat Střelcovu otevřenost, zdravý životní styl nebo cit pro umění (mnoho Panen je super kreativních), ale jakmile zářivá novost ztratí svůj lesk, Střelec vzlétne a nechá Pannu uklidit všechen ten nepořádek.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy dokážou vyjít s většinou znamení, ale nejhorším partnerem by jim asi byli lidé narození ve znamení Panny. Váhy jsou přelétavé a nestálé, a to je věc, kterou Panny nemohou tolerovat. Váhy také ztrácí spoustu času a Panna žije efektivně, pro Váhy je také příliš kritická. V intimním životě si zpočátku budou rozumět, ale skončí to nudou pro obě strany.

Štír (24.10. - 22.11.)

Mnozí si myslí, že nejhorším partnerem pro Štíry by byl Býk, ale jsou to právě Váhy, které Štíry přivádějí k šílenství, protože jsou nezávazní, nerozhodní a koketní. Štíři mohou flirtovat, ale nesnesou, když jejich partneři dělají totéž. Váhy budou zprvu nadšené Štírovou ochotou dělat vše společně, ale po krátké době se zaseknou a zatouží po samotě.

Váhy přivádějí Štíry k šílenství. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

S dobrodružnými Střelci by se těžko vypořádali zejména Kozorohové. Střelci milují spontánnost, intelektuální stimulaci i nejrůznější debaty a nechávají věci nedokončené, zatímco Kozorohům jde spíše o konečný výsledek, udržování pořádku a klidu. Střelec bude mít pocit, že Kozoroh ovládaný Saturnem není dobrým partnerem na jejich cestě za zábavou. Někdy tráví hodně času tím, že se snaží seriózního Kozoroha změnit, ale nepodaří se jim to.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Pro Kozorohy jsou noční můrou společenští Blíženci. Ti potřebují hodně klábosení a u ničeho nevydrží dlouho, což není nic pro Kozorohovy nervy. Ti vždy dokončí to, co začnou. Kozorohové rádi vědí, jaký je jejich další krok, ale Blíženci jim ty jejich kroky vedou různými směry.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnáři jsou zmateni Štíry. Pokud tito dva dokážou zažehnout konverzaci, která povede k jakémukoli vztahu, vzplane to. Vodnáři požadují svobodu a mohou se stát pasivně-agresivními, když se je Štíři snaží přimět, aby se usadili. Štír se usadí ve své mrzuté náladě a ztichne. Vodnáři se nebudou obtěžovat pokusit se je přimět, aby se otevřeli, prostě budou dělat své vlastní věci.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Nejtěžší kombinací by pro Ryby jsou Blíženci nebo Váhy. Ryby jako vodní znamení dokážou jít s proudem, takže se zdá, že kterékoliv z těchto společenských a šťastných znamení by se k nim hodilo, ale Ryby ve skutečnosti preferují klid a ticho a více soukromí než Blíženci nebo Váhy. Je tu také problém s nevěrou, ke které mají Blíženci i Váhy blízko, ale pro Ryby je neakceptovatelná. Ani jedno z těchto znamení by si nevědělo rady se záplavou emocí, které se mohou linout ze zraněné, nebo dokonce nešťastné Ryby.



Zdroje: www.brides.com, www.yahoo.com