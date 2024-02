Parfémy jsou naprosto kouzelný vynález, který toho o člověku dokáže hodně prozradit. Věděli jste ale, že mohou také upravovat váš věk? Tyto vůně vás například dělají podvědomě staršími, podívejte.

Parfémy hrají v životech lidí velice významnou roli, nehledě na pohlaví. Například potenciální partnery také velice často volíte na základě jejich vůně. Pokud je parfém druhé osoby přitažlivý a zajímavý, je větší šance, že si s nimi dáte další rande, než kdyby zapáchali potem nebo levnou a kýčovou vůní. Když obejmete člověka, jeho parfém se vždy alespoň na pár vteřin zachytí ve vašem nose. Je to zkrátka magický vynález. Ale věděli jste, že některé parfémy vás mohou dělat starší?

Podvědomí a parfémy

Věc, kterou opravdu nechcete je, aby vám parfém přidával léta navíc. Proto je dobré se nadcházejícím vůním vyhnout obloukem. A první jsou růže. Když se v parfému používá růžová voda, pokud není smíchaná s exotickými a svěžími vůněmi, může působit velice nostalgicky a usedle. A tak nikdo vonět nechce. Dalšími vůněmi jsou ty dřevité. Dřevo v lidské mysli automaticky evokuje les, klid a majestátní staré stromy. Proto má většina lidí spojené dřevo se stářím a určitou vyzrálostí. Takže pokud nechcete takto působit, vůni dřeva přenechejte lesům.

close info Profimedia zoom_in Co se týče vůně, dřevité parfémy evokují stáří a majestátnost lesa.

Vyhněte se květinám

Parfémy, které mají odér květin, mohou být velice zrádné. Je třeba volit správné kombinace, které nebudou až moc sladké, či až nemístně přemixované. A nejen růže působí staře a usedle. Opatrní byste měli být i na typické vůně levandule a lila květinových tónů. Co mají tyto květiny společného je, že jsou fialové, a zároveň mají stereotypickou vůni, která je známá pro své uklidňující účinky. To jsou sice dobré vlastnosti, ale co se týče těchto vůní v parfémech, mějte se na pozoru. Nejsou to totiž žádné inovativní vůně, jsou jemné a všichni je znají. Což znamená, že mohou působit staromódně. Pokud chcete, aby vás parfém naopak omladil, vyhledejte svěží a exotické vůně. Skvěle například fungují citrusy, zejména pak citron či limetka.

Zdroje: bestlifeonline.com