Jaká jste kuchařka podle horoskopu: Vaříte jako šéfkuchař, nebo se to nedá jíst?

Umět vařit je kumšt. Patříte mezi ty, kterým jde v kuchyni vše od ruky a vaříte skvěle, nebo mezi ty, kterým se nedaří a nedá se to jíst? Velký vliv na vaše kuchařské umění má i váš horoskop a znamení zvěrokruhu.

Beran (21.3. - 20.4.)

Ženy narozené v Beranu jsou skvělé kuchařky. Rády vychutnávají život, a to i na poli kulinářském. Vaření je pro ně vášeň. Nedělá jim problém upéct a uvařit v jeden den několik chodů. Odměnou jim za to je spokojená rodina a přátelé.

Býk (21.4. - 21.5.)

Není žádným překvapením, že se ženy ve znamení Býka řadí k nejlepším kuchařkám zvěrokruhu, co se tradičních jídel týká. Jejich zemitost je k tomuto přímo předurčuje. Bezchybně uvaří perfektní omáčky, guláše, dají si práci s výrobou poctivých domácích knedlíků a co teprve když tato žena může vařit na zabijačce! To je kulinářské blaho.

Ženy v Býku mají kulinářský fortel. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Žena v Blížencích miluje vaření, ale bývá chaotická. Vybere si recept, nakoupí suroviny, mnohdy těžko dostupné, a nakonec uvaří úplně jiné jídlo. Naštěstí to i tak většinou dopadne dobře a všem chutná.

Rak (22.6. - 22.7.)

Ženy narozené v Raku milují řád, pořádek a svoji rodinu. Udělaly by cokoliv, aby jejich rodinní příslušníci včas jedli. Proto jim denně vyvařují teplé obědy a večeře. Nejsou to bůhvíjaké kuchařky, ale jejich pokrmy bývají chutné a dobře okořeněné.

Lev (23.7. - 22.8.)

Okázalost Lvicím sedí. A tak než aby trávily čas ve své nablýskané, téměř nedotčené kuchyni, hodí se do gala, obléknou vysoké podpatky a zamíří do nejbližší luxusní restaurace. Tam s pocitem spokojenosti dávají možnost vyniknout šéfkuchařům.

Lvice dávají přednost restauracím. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Puntičkářská Panna. Tak dlouho vybírá a zkoumá recept do detailu, až z toho většinou nic moc nevzejde. Je to z toho důvodu, že nesehnala v obchodě jednu, byť nepříliš podstatnou ingredienci a představa improvizace ji naprosto děsí. A tak to raději vzdá a dá nakonec zavděk restauraci.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy milují sladkosti a ovoce. Tam, kde jiné znamení zvládne jen bábovku, Váha v tomto případě absolutně neváhá a s ledovým klidem se pustí do pečení i těch nejobtížnějších dortů a zákusků. Jsou to mistři sladkých nuancí.

Štír (24.10. - 22.11.)

Ženy zrozené ve znamení Štíra jsou tak trochu tajnůstkářky. S vášní sobě vlastní vykouzlí kulinářský zážitek, na který přátelé ještě dlouho vzpomínají. Ale pozor, pokud byste chtěli znát přesné recepty daných jídel, jste na špatné adrese. Žena Štír nikdy nic neprozradí.

Štírky si své recepty bedlivě střeží. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Zcestovalé Střelkyně jsou labužnice. Milují cizokrajné pokrmy. V kuchyni mají různá exotická koření a přísady do jídel. Ne vždy však dojde na jejich upotřebení, jelikož ženy ve znamení Střelce jsou neustále v pohybu a málokdy si udělají čas na to, aby v kuchyni uvařily, co na svých cestách ochutnaly.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorožky jsou tak zavalené prací a smyslem pro povinnost, že stoupnout si k plotně je pro ně za trest. Což o to, vaření jim jde, ale samotný fakt, že příprava jídla trvá hodinu a v deseti minutách se vše sní, vnímají jako naprostou ztrátu času.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnářky, i přes svoji určitou plachost, milují společnost. Uvařit pro přátele nevšední pokrmy je pro ně vždy výzva a nebojí se experimentovat. I když jsou občas zmatkářky a jídlo se jim nepovede, nerozpakují se, uvaří to samé jídlo znova a navrch vždy přidají úsměv.

Vodnářky jdou na vaření s úsměvem. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Doménou v kuchyni žen narozených ve znamení Ryb jsou bio produkty. Každý týden pravidelně na farmářských trzích vybírají suroviny, ze kterých pak uvaří jednoduchá, ale velmi chutná jídla. Nespokojí se s tím, že jen tak něco uvaří. Citlivá duše Ryb se promítne i do chuti daných jídel. Vaří pomalu, pečlivě a fantasticky.

Zdroje: www.losandes.com.ar, quenoticias.com