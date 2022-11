Nejlepší kuchařky podle horoskopu: Jste skvělá v kuchyni, anebo vaříte blafy?

Vaření je pro někoho nutné zlo, pro druhého vášeň. Někdo má na vaření vrozený talent, jiní by do kuchyně raději neměli ani vkročit. Existují totiž znamení zvěrokruhu, kterým daly hvězdy do vínku kulinářské umění. Zajímá vás, která to jsou?

Býk (21.4. - 21.5.)

Býci jsou vynikající kuchaři, a to jak ženy, tak muži. Tito lidé zbožňují krásu ve všem, jídlo nevyjímaje. Býci mají velký smysl pro vaření, rádi také vaří pro ostatní a dokáží pokrmy skvěle dochutit. Pro tyto lidi vaření není jen příprava jídla. Vaření totiž považují za umění a celý postup od výběru receptu až po servírování pokrmu na stůl si patřičně užívají. Jakékoli špatné jídlo jim proto zkazí na dlouho náladu během několika minut. Důsledně dbají i na výběr ingrediencí, za které neváhají utratit i více peněz, protže kvalita je pro ně důležitá.

Rak (22.6. - 22.7.)

Lidé narození ve znamení Raka jsou nejlepšími domácími kuchaři, jaké jste kdy potkali. Jejich kulinářské techniky jsou vynikající, milují vaření a nejraději připravují jídla pro svou rodinu a blízké. A nejen to, cítí požitek z toho, jak si na jejich pokrmech lidé pochutnávají. Úsměv a pochvala je pro ně ta největší odměna.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Zrozenci ve Vahách se snad narodili s vařečkou v ruce. Mají přirozený talent, rádi během vaření improvizují, nedrží se příliš daných receptur. Jejich chuť je extrémně vyvinutá, stejně tak čich, dokáží tak dokonale sladit jednotlivé ingredience a koření. Jsou také velmi zruční, s ostrými noži si počínají velmi obratně a rádi sledují pořady o vaření. Připravovat pokrmy jim činí neobyčejnou radost a vaření je pro ně relax.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Možná vás to překvapí, ale mezi dobré kuchaře patří i Kozorozi. Na rozdíl od znamení Vah však neimprovizují a striktně se drží dané receptury. Vždy mají zásobu zajímavých a chutných receptů pro každou příležitost a každou věkovou skupinu. Pokrmy, které poctivě připravují, chutnají skvěle, talent rozhodně nezapřou. Navíc jsou to kulinářští experti, o každé ingredienci dokáží vyprávět zajímavé příběhy, rádi studují nové kulinářské postupy. Z Kozorohů se stávají elitní kuchaři v těch nejlepších restauracích světa, jsou totiž extrémně pracovití.

