Ve kterých znameních se rodí kuchařská nemehla? Tato jsou v kuchyni tragédi

Patříte mezi ty, kterým se v kuchyni přiliš nedaří? Nezoufejte, nejste sami. Astrologové tvrdí, že náš vztah k vaření ovlivňuje také náš horokop. Toto jsou znamení zvěrokruhu, která patří mezi největší kuchařské tragédy.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Ze všech znamení zvěrokruhu je Střelec tím, kterému je dobré v kuchyni moc věřit. Není to domácí typ, nejraději si užívá dobrodružství někde na cestách a kuchyně je pro něj místem, kde způsobí pouze obrovský nepořádek. Výsledný pokrm se většinou vůbec nedá jíst, při krájení se také často zraní, takže místo dobré večeře pojedete spíš na pohotovost. Raději ho do kuchyně nepouštějte.

Střelec rozpoutá v kuchyni katastrofu. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Lidé narození ve znamení Kozoroha sice moc rádi jí, ale velmi neradi jídlo připravují. Vaření a pobyt v kuchyni považují za ztrátu času, vždyť by stihli tolik jiné práce! Většinou vaří z nutnosti, navíc jsou příliš konzervativní, takže stále opakují stejné recepty. I ty se jim však často nepovedou, přestože je připravují opakovaně. Od Kozorohů prostě vášeň při vaření nečekejte.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnář má k vaření zvláštní přístup. Toto zvídavé znamení zvěrokruhu rádo poznává nejrůznější světové kuchyně, zajímá se o ingredience i o přípravu, ale tím to také končí. Teoretickou stránku vaření má zmáknutou dokonale, praktická je horší. Nesnaží se vařit, raději zajde do restaurace, a když se někdy zapomene najíst, radši si dá nějakou tyčinku nebo něco rychlého, než aby si doma něco uvařil.

Beran (21.3. - 20.4.)

Pokud máte doma Berana a vyžadujete od něho kreativní nápady v kuchyni, zapomeňte na to. Lidé ve znamení Berana zvládnou nakrmit sami sebe kouskem masa a zeleniny, čímž jejich fantazie v kuchyni končí. Vaření je nebaví a podle toho to taky vypadá. Pokud se chcete dobře najíst, na Berana nespoléhejte a radši se vydejte do restaurace.

Beranova fantazie v kuchyni se rovná nule. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Lidé narození ve znamení Štíra jsou v kuchyni obratní, ale považují čas strávený vařením za čas bezcenný a ztracený. Raději si objednají jídlo nebo se odbydou něčím rychlým, než aby celé dny vyvářeli. Nejde snad ani tak o to vaření, ale o ten následný úklid a umývání nádobí, které absolutně nesnášejí.

