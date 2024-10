Tento trend je možná trošku retro, ale je dost možné, že tento trendy kousek již máte doma. Jedná se o tuto kultovní tašku, kterou jste nosili na střední škole. Teď je znovu v módě, takže se nebojte ji vytáhnout!

Opět tu máme retro produkt, který se vrací do módy. První byly zvonové kalhoty a celkově střihy kalhot, které se naposledy nosily v raných devadesátkách, následně to byla trička s psychedelickými motivy, které bylo možné vidět v éře hippies, a dokonce i makeup se bezstarostně vrací do dřívějších let. A tentokrát se jedná o tašku, kterou jste pravděpodobně nosili na střední. Nosili ji tam totiž úplně všichni. Proto se nebojte a vytáhněte ji ze skříně. Všichni vám budou váš kousek závidět.

Youtube video o taškách, které letos nesmírně frčí, najdete na kanále Sofia Sees Beauty:

Kultovní taška je opět trendy

Když tuto tašku, kterou jste s velkou pravděpodobností nosívali do školy, vytáhnete v dnešní době, nebojte se. Módní policie vás neukamenuje, právě naopak. Tato taška se opět vrací do módy. A není řeč o žádné jiné než o nylonové plátěné tašce.

Ta byla na trhu poprvé uvedena v roce 1993 a byla neskutečně v módě, obzvláště pak mezi studenty. Co si budeme, byla to taška pro studenty neuvěřitelně praktická. Učebnice, knihy, penál, pravítka, zkrátka vše, co by měl správný studentík mít v tašce, se do ní nádherně vešlo.

close info Profimedia.cz, Archiv výrobců zoom_in Plátěné tašky můžete najít v nekonečném množství motivů.

A tuto praktickou tašku si momentálně oblíbili naprosto všichni. Její praktičnost není těžké si zamilovat. A oblíbenou taškou se nestala pouze pro studenty, ale pro lidi každého věku. Vzhledem k tomu, že se s takzvanými plátěnkami momentálně absolutně roztrhl pytel, dají se koupit naprosto všude. Dokonce se dají najít s různými motivy a obrázky či nápisy na stranách tašky.

Slavné značky

Plátěné tašky se dokonce zalíbily i designérům, především značce Longchamp, která je ve světě známá právě pro své naprosto skvostné luxusní kabelky. Ideu plátěné tašky si lehce poupravili a zmodernizovali ji. Nyní tuto tašku prodávají ve své nové podzimní/ zimní kolekci, je vyrobena z telecí kůže a tato nová verze plátěnky je velice moderní, chic a trendy.

