Velký horoskop na květen: Kterým znamením přinese máj lásku a která si popláčou?

Jistě znáte přísloví, že první máj je lásky čas, proto možná od toho letošního očekáváte velkolepé seznámení s tím pravým. Ne každému se to ale podaří. Někdo totiž tento měsíc rozhodně nemá ve vínku nadělenu romantiku žádnou a jiný si zase bude lásku užívat plnými doušky.

Neupínejte se k měsíci lásky zbytečně, podívejte se, která znamení mají šanci se zamilovat a která si budou muset ještě počkat nebo je dokonce čeká velké zklamání z osoby, kterou si mysleli, že znají jako svoje boty. Vše vám prozradí náš horoskop!

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani budou celý květen jako ve snu, v jejich zorném poli se totiž objeví člověk, který je doslova uhrane. Zamilují se do něj na první pohled. Ale není zlato všechno, co se třpytí. Neříkejte jim to ale, nebudou vás poslouchat a ještě se naštvou. Musí si na to přijít sami a pochopit, že to bylo pouze poblouznění a ne láska.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lev bude nucen za svou lásku bojovat, protože ho bude chtít opustit kvůli jinému partnerovi. Bude tedy muset ukázat, že si dotyčnou osobu zaslouží víc než sok. Bude to tvrdý a drsný boj, ale Lev se nikdy nevzdává, takže nakonec dosáhne kýženého výsledku. Bude ho to ale stát spoustu sil a energie.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci si budou muset na lásku počkat, tenhle květen jim nenabídne nic nového. Pokud už partnera mají, měli by s ním zůstat, protože je nic lepšího nečeká. Jestli hledají, mohou si nechat zajít chuť. Vhodnější měsíce na lásku u nich budou červenec a srpen. I tak ale ať nemíří příliš vysoko, nemuselo by se jim to vyplatit.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býkům zůstanou jen oči pro pláč. Opustí je životní láska, se kterou si mysleli, že stráví zbytek života. Bohužel se však jejich vysněný idol zamiluje do někoho jiného a právě v květnu vás opustí. Nezoufejte, nestál za to, stejně byste s ním byli postupem času nešťastní. Ze smutku vám pomůže dobré jídlo, film a vyplakat se do polštáře.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny se zamilují jen jednou za život a to by se jim mohlo podařit právě tento květen. Jde u nich opravdu o měsíc lásky, kterou si budou letos vychutnávat plnými doušky. A pokud se bude jednat o Raka, Ryby nebo Střelce, půjde dokonce o lásku na celý život. Se Lvem je zase čeká vzrušující flirt, který je naplní touhou a vášní do dalších měsíců.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi pořád myslí na druhé, což je neustále drží při zemi a vždy jsou jen ti druzí. Už je to nebaví, proto bude v květnu vše jinak. O svou lásku budou totiž muset zabojovat s někým blízkým. A tentokrát se rozhodnou, že budou první, vyhrajou a získají srdce dotyčné osoby pro sebe. Vyplatí se jim to a potkají opravdovou lásku,

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci si najdou v květnu spřízněnou duši. Ze začátku si budou myslet, že se jedná o lásku, ale nakonec zjistí, že je to jen přátelství. Ale zato velmi silné a hluboké. Takové to, které bývá upřímnější než láska. Zůstane jim na celý život, takže rozhodně nemají čeho litovat. Na pravou lásku si ale budou muset ještě počkat.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy díky své nerozhodnosti přijdou o lásku na celý život, právě v květnu jim ji někdo přebere. Odhodlávali se totiž tak dlouho říct dotyčné osobě o svých citech, až prohloupili. Budou si to dost dlouhou dobu vyčítat, protože půjde opravdu o bolestivou ztrátu. Jednu výhodu to ale má, vždy si teď vše promyslí hned, než aby dlouho váhaly.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnář se zamiluje do iluze. V květnu potká osobu, kterou si bude myslet, že zná, ale nebude to tak. Půjde o velkou přetvářku, která ho nakonec srazí na kolena. Neměl by se tedy ke svým citům tak upínat, ale spíše přemýšlet, kdo to s ním myslí upřímně. Občas je však těžké to rozeznat.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci se ve svých vztazích ještě více utvrdí, že jsou správné a opravdové. Neměnili by a mají pravdu. Jejich láska je silná a ta nejlepší, kterou zažili, není tedy třeba nic měnit. Pozor by si ale měli dát na třetí osobu, která by ráda zaútočila na jejich protějšek. Je jen na nich, jestli zvládnou předejít nevěře.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři si chtějí dokázat, že umí lovit. Květen pro ně tedy bude měsícem večírků, lásek na jednu noc a výběru toho pravého protějšku na léto. Na delší dobu to ale nebude, tudíž se do Štíra letošní květen rozhodně nezamilujte. Můžete si s ním ale užít pěkné chvíle včetně dovolené, wellness pobytů a luxusních výletů.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby si žijí naprosto svobodným a nevázaným životem a to i co se týče lásky. Nejinak tomu u nich bude i v květnu. Koho potkají a bude jim sympatický, s tím stráví pár chvil a zase si půjdou z cesty. Takovýhle život jim vyhovuje, tak se je nezkoušejte změnit. Nechtějí mít ani potomky, ani závazky a chtějí si prostě jen užívat.