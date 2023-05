Květnový úplněk má magickou moc a bude hodně náročný. Jak ovlivní vaše znamení?

Květnový úplněk je tu a možná to i cítíte. 5. května v 19:33 doroste Měsíc do úplňku a projeví svou magickou sílu. Podle astrologů bude prý nejnáročnější v tomto roce a zahájí velkou vlnu změn. Zajímá vás, jak ovlivní právě vaše znamení?

Beran (21.3. - 20.4.)

Odpočíváte ve svém osmém domě intimity, tento úplněk ve Štíru zvyšuje vaše touhy. Ovšem pozor, nyní nemusí být nejlepší čas na to, abyste se podvolili svým nutkáním. Raději své rozjitřené emoce a energii vložte do péče o sebe, to vám zabrání, abyste se během zatmění zapletli do nějakých komplikovaných pseudovztahů.

Býk (21.4. - 21.5.)

S úplňkem padajícím ve vašem sedmém domě partnerství se vaše pozornost soustředí na pouta, která vám buď dodávají energii, anebo vás vysávají. Jsou ve vašem nejbližším kruhu lidé, se kterými už prostě nesouzníte? Uvolnění těchto pout může být způsob, jak jít dál, protože ve svém životě uvolníte více místa pro ty, kteří jsou skutečně v souladu s vaším autentickým já.

Býci, uvolněte pouta a jděte dál. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Práce na vaší kondici je na prvním místě, protože úplněk svítí do vašeho šestého domu pohody. Buďte upřímní sami k sobě, jak vážně berete své zdraví. Je to nejcennější, co máte. Pokud jste odsunuli své vlastní fyzické, emocionální a duševní zdraví na druhou kolej, využijte úplněk ke změně priorit.

Rak (22.6. - 22.7.)

Je čas, abyste si nasadili své oblíbené růžové brýle, protože se Měsíc pohodlně usadí ve vašem pátém domě kreativity a romantiky. Jste hluboce citliví a pravděpodobně jedno z nejvíce milujících znamení. Využijte energii Štíra v úplňku a zamyslete se nad tím, jak příliš svobodně rozdáváte lásku lidem, kteří si ji nezaslouží. Pokud hledáte partnera, buďte trpěliví, neslevujte ze svých představ a nespěchejte.

Lev (23.7. - 22.8.)

Úplněk je ve vašem čtvrtém domě domácnosti a přesouvá vaši pozornost na vaše okolní prostředí. Možná váš domov touží po generálním úklidu. Vyklizením svého životního prostoru se také vyčistí nepořádek ve vaší mysli, což vám poskytne nový začátek, který potřebujete.

Panna (23.8. - 22.9.)

Když se dostává Měsíc do úplňku, je čas promluvit, protože padá do vašeho třetího domu komunikace. Zeptejte se sami sebe – mlčeli jste nebo jste byli umlčeni? Možná jste v minulých dnech chtěli něco říct, ale nestalo se to. Přemýšlejte o tom, v den úplňku je nejlepší pustit se do obtížných rozhovorů.

Přemýšlejte o tom, co jste neřekli. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Úplněk Štíra je ve vašem druhém domě příjmů. Zatímco peníze mohou být pro mnohé velkým stresorem, tento Měsíc vás vybízí, abyste přepsali všechny toxické návyky, které jste se naučili. Prozkoumejte, jak jste se sami připravili o příležitost vydělat peníze a změňte to.

Štír (24.10. - 22.11.)

Osvětlení vašeho prvního domu já úplňkem Měsíce vám dává plné oprávnění udělat si večer 5. května jen pro sebe. Vesmír vám předává zlatou vstupenku do období transformace a růstu. Přemýšlejte o tom, jak byste mohli lépe využít svůj skutečný potenciál a své nejvyšší já.

Měsíc vám dává vstupenku k transformaci a růstu. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Úplněk je ve vašem dvanáctém domě podvědomí a spirituality a vybízí vás, abyste se posadili a sjednotli své myšlenky a pocity. Často je snadné zavrhnout nejhlubší touhy svého srdce, protože nemusí pocházet ze zdánlivě logického místa. Pokud však nenasloucháte sami sobě, co vám říká vaše duše, vaše hlava nemusí mít božské vedení.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Úplněk ve Štíru zabírá místo ve vašem jedenáctém domě sítí a zve vás, abyste spravovali své kontakty - něco, v čem jste již zběhlí. Jako přirozený vůdce a ambiciózní znamení znáte hodnotu svého okolí, svých kontaktů a obchodních partnerů. Možná jste dlouhou dobu někoho zanedbávali a přišli tak o zajímavou nabídku.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Ve vašem desátém domě kariéry svítí úplněk a dává vašemu podnikání impuls. Stanovení nových profesionálních cílů a promyšlená rizika vám pomohou aktivovat vaše síly. Možná se vám ještě nepodaří opustit svou každodenní práci, ale využijte sílu Měsíce jako katalyzátor změny.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Měsíc v úplňku ve Štíru je ve vašem devátém domě cestování a dobrodružství a dává vám do plachet vítr, který potřebujete, abyste se mohli vydat na novou cestu. Využijte touhy po toulkách a proměňte sny o vzdálených tropických místech ve skutečnost.

