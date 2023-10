Pranostiky jsou naší přirozenou součástí, i když říkáme, že na ně vlastně nevěříme. Přesto na svatého Martina po ránu vyhlížíme z okna sníh a začátkem června bedlivě sledujeme, kdy bude pršet. A jestli to dětem zkazí prázdniny a nám dovolenou. Nějakou pranostiku zná skoro každý, ale víte, co říkají ty nejznámější z nich?

znáte české pranostiky question Zahájit kvíz

Všimli jste si taky, že letos na Medarda téměř nepršelo? Možná nás tedy opravdu čeká extrémně suché léto a možná se jen ukazuje, jak to s pranostikami opravdu je. Déšť totiž přišel hned o den později a jen potvrzuje to, co říkají i meteorologové.

Pranostiky sice nejsou úsloví ani pověry, ale odborníci jim velkou váhu nepřikládají. Když už, tak říkají, že pranostiky se většinou nevztahují ani tak k počasí během jednoho konkrétního dne, jako k nějakému období. A protože existují už stovky let, někdy se zkrátka stane, že přestanou platit.

Ať na pranostiky věříte, anebo si na ně vzpomínáte jen těžko, máme jich jen v Čechách a na Moravě celou řadu. Znáte ty nejznámější? Ověřte si to v našem kvízu.