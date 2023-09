Znáte hlášky z českých komedií? Zkuste náš kvíz. Málokdo ho dá na plný počet

Kolikrát jste někomu v životě řekli, že "jestli si ten fotbal (nebo cokoli jiného) neprosadí, je u vás mrtvej Homolka"? Anebo, že neživí, tak ať nepřepíná? A jak často na někoho voláte Ludvo, Ludánku? Filmové hlášky jsou po ruce, když nás zrovna nenapadá vlastní trefná odpověď, nebo chceme třeba odlehčit napjatou situaci. Či se prostě jen chceme zase zasmát scéně, kterou jsme sice viděli už stokrát, ale s chutí se na ni podíváme znovu.

Některé filmy se nám zkrátka zapíšou pod kůži kvůli silnému příběhu nebo skvělým hereckým výkonům. Jiné, většinou komedie, zase plynule přejdou z plátna rovnou do našich životů - v podobě hlášek.

Homolkovi patří mezi jasnou komediální klasiku. I proto, že z filmů o nich zlidověla skoro každá věta. Zdroj: Jitka Pecharová/CNC/Profimedia.cz

Každý má ty svoje, stejně jako každý miluje jiné filmy, ale některé hlášky tak zlidověly, že je cituje skoro každý. A ani už možná neví, v kterém filmu vlastně původně zazněly. A co vy? Znáte oblíbené opravdu dobře třeba Vesničku mou střediskovou nebo crazy komedie ze šedesátých let? Ověřte si to v našem kvízu.