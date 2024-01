Láďa Hruška je známý svou schopností využít běžné věci kolem sebe a přetvořit je v něco jedinečného. Tentokrát se rozhodl vzít nepoužívaná kuchyňská prkénka a proměnit je ve funkční poličky, které nejenže vypadají skvěle, ale také mají své místo v každodenním životě.

Jak to všechno začalo? Láďa, pro kterého je tvoření tak trochu životním stylem, narazil na stará kuchyňská prkénka, která ležela nepoužitá ve skladu. Namísto toho, aby je nechal volně chátrat, rozhodl se, že jim dá nový život a přemění je v něco užitečného.

Na video od Chataře, jak vyrobit prkénko z odpadu, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Vyberte vhodná prkénka

Prvním krokem bylo vybrat ta nejlepší prkénka. Musela to být prkénka v dobrém stavu, která byla vhodná pro další použití. Poté Láďa přistoupil k měření a řezání. Chtěl vytvořit poličky, které budou nejen praktické, ale také esteticky působivé. Důležité bylo přizpůsobit délku a šířku prken podle plánovaných rozměrů poliček.

Jedním z klíčových kroků bylo obrousit hrany prken. Tím zajistil, že poličky budou bezpečné a pohodlné při používání. K tomu použil brusku, aby hrany byly hladké a zaoblené.

Zásadní je připevnění na stěnu

Následně bylo třeba prkénka pevně upevnit na stěnu. Láďa použil silné hmoždinky a hřebíky, aby byly poličky stabilní a pevně držely na svém místě. Důležité bylo dále zajistit, že jsou poličky dobře připevněny, aby unesly zatížení a byly bezpečné.

A co teď? Na řadu přišla výzdoba a úprava. Láďa se pustil do malování a lakování. Můžete si ale vybrat, jaký styl by se vám líbil nejvíce. Možností je spousta, a tak můžete poličky přizpůsobit svému vkusu a interiéru.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Ze starých kuchyňských prkének můžete udělat poličky

Originální a nápadité

Celý proces tvoření těchto originálních poliček ukazuje, že s trochou nápaditosti a pracovitosti můžete vytvořit něco úžasného z nepotřebných věcí. Láďa Hruška nás opět provedl tvořivým projektem, který nás inspiruje k tomu, abychom neváhali využít staré věci a proměnit je v něco nového a užitečného. A to vše s vlastním osobitým nádechem.

Zdroj: www.youtube.com, www.prima.cz