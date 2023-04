Největší lakotnice zvěrokruhu: Tyto ženy se kvůli penězům neštítí ničeho

Zajímá vás, která ženská znamení zvěrokruhu jsou nejspořivější a zároveň největší lakotnice? Zjistili jsme, jak horoskop ovlivňuje tyto charakterové vlastnosti každého znamení. Tady je pět znamení zvěrokruhu, v nichž se rodí nejvíce lakomé ženy.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lev je znamení, které se rádo předvádí a je středem pozornosti. Mohou být štědří, pokud jde o peníze, které investují sami do sebe, ale jsou neskutečně lakomí, pokud by měli koupit něco svým blízkým. Tyto ženy bývají až tak lakomé, že se třeba neštítí přijít na narozeninovou oslavu bez dárku. Jejich manželé musejí odevzdávat výplatu do poslední koruny. Lvice drží pevně otěže rodinného rozpočtu.

Ženy ve Lvu často určují svým mužům dokonce i kapesné. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Býk je známý tím, že je věrným a spolehlivým znamením, ale pokud jde o peníze, může být trochu lakomý. Tyto ženy jsou skvělé ve střádání a šetření, vždy se budou snažit najít tu nejvýhodnější nabídku. Ženy v Býku jsou také velmi praktické a dobře si rozmyslí, než své těžce vydělané peníze utratí. Za slevami jsou schopné jezdit na druhý konec města a v obchodech často smlouvají o ceně.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozoroh je jedním z nejspolehlivějších a nejpraktičtějších znamení zvěrokruhu. Tyto ženy jsou známé svou pracovitostí, odpovědným přístupem a disciplínou, pokud jde o peníze. Málokdy udělají nějaké impulzivní nákupy, místo toho si raději našetří na něco speciálního a zajistí, že za své peníze dostanou tu nejlepší hodnotu. Ženy zrozené v tomto znamení utrácejí s rozmyslem, investují do kvality. Svou lakomost však předvádějí třeba v restauracích, kde si nechají vrátit peníze do poslední koruny a většinou nenechávají žádné spropitné.

Panna (23.8. - 22.9.)

O Pannách je známo, že jsou velmi moudré a obezřetné a před jakýmkoli velkým nákupem si berou čas na zvážení svých rozhodnutí. I když v některých oblastech nemusí být tím nejchytřejším znamením zvěrokruhu, znají hodnotu peněz a často investují do dlouhodobých cílů a šetří na horší časy. Peníze nepůjčují ani svým příbuzným, a to ani svým dětem.

Některé ženy jsou tak lakomé, že jsou schopné se v obchodě poprat o poslední zlevněnou halenku. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Ženy narozené ve znamení Blíženců jsou známé svým bystrým intelektem, ale pokud jde o peníze, dokážou být neskutečně šetřivé až lakomé. Nakupují ve slevách, dokonce šetří i na jídle pro své blízké, nekoupí si nic nového a často vypadají, jakoby neměly ani korunu. Přitom se jim na spořících účtech kupí tučné sumičky peněz.



Zdroje: abmeyerwood.com, www.jpost.com