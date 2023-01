Největší lakomci zvěrokruhu: Tito lidé by si dali pro korunu koleno vrtat

Potřebujete půjčit peníze a zvažujete, komu říct? Pak rozhodně zapomeňte na následující znamení. Ta vývají lakomá a na nějakou pomoc od nich můžete rovnou zapomenout.

Některá znamení zvěrokruhu jsou tak lakomá, že by si nechala pro korunu vrtat koleno. Od kterých lidí nikdy nedostanete ani korunu a kdo je tak šetřivý, až je to k smíchu, se dozvíte v následujícím horoskopu.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani jsou tak lakomí, že by finančně nepomohli ani svým nejbližším. Je to smutné, ale je to tak, v penězích neznají Berani bratra. Jsou chamtiví a hromadí majetek, který si ale neužívají, protože mají strach, že by se něco zničilo či opotřebovalo. Je to paradox, ale Berani žijí tak, že sice mají luxusní auto, ale jezdí klasikou, doma sedí na sedačce přikryté igelitem a podobné bizáry.

Berani mají peněz sice dost, ale neutrácí je. Raději si je shromažďují a mají dobrý pocit, že je prostě mají. Když mají něco zaplatit, dělá se jim mdlo, a když se jim nedejbože v domácnosti něco rozbije, tisíckrát se to budou snažit opravit, jen aby nemuseli kupovat spotřebič nový. Nakonec to ale stejně budou muset udělat, takže jejich peněženka a srdce zapláče.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou pěkní chytráci. Chtějí mít všechno, hned a za co nejméně peněz. Pro korunu by si nechali vrtat koleno a za nějakou pěknou sumu by, řečeno s nadsázkou, prodali snad i ledvinu. Vše přepočítávají na peníze, nic jiného pro ně nemá hodnotu. Neuznávají pomoc, dobrotu, empatii či souznění. Charitě se vysloveně vysmívají. Sami mají přece málo!

Do restaurací nechodí, nebudou utrácet za jídlo, když si doma můžou namáznout chleba. Do kina také ne, když si filmy mohou nelegálně stáhnout a ušetřit. Ještě ideálně na wifině někoho jiného, aby si neplýtvali svá data. Lev také rád chodí na návštěvy, kde se zadarmo nají, napije, ohřeje, koukne na televizi a když je to i s přespáním, tím lépe. Je totiž tak lakomý, že i za tyto věci chce ušetřit.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou takoví lakomci, že nakupují jen ve slevách nebo akcích. Mají doma letáky ze všech dostupných supermarketů v jejich bydlišti a podle toho, co je zrovna levné, se tvoří jídelníček. Většinou se tak střídají tousty, párky a sekaná. Když na něčem může Střelec ušetřit, je nejšťastnější a je mu jedno, že si kupuje nižší kvalitu nebo dokonce šunt. Vzrušuje ho už jen ta představa, že zase ušetřil.

Střelec odmítá podělit se i o obyčejné věci, jsou prostě jeho a přes to vlak nejede. Bývá kvůli tomu v kolektivu dosti neoblíbený. Také často hromadí nepotřebné věci, protože by nepřežil, kdyby se vyhodily. Když zrovna není nějaká věc, kterou si může vyrobit doma, v akci, tak si ji raději udělá sám.