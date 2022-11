Největší lamačky srdcí podle horoskopu: Patříte mezi ně?

Muži vám padají k nohám a vždy dostanete toho, koho chcete? Pak máte takové množství sexappealu, které z vás dělá svůdnici číslo jedna. Podívejte se na znamení, která patří mezi ta nejsvůdnější a ženy v nich narozené zlomí srdce každému muži.

Nikdy jste neměly problém získat srdce muže, kterého jste si vybraly? Leží vám muži u nohou a chtějí vás za každou cenu získat? Pak nejspíš patříte mezi tato znamení.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka jsou krásné, inteligentní a svůdné. Umí udělat dojem na každého, proto je pro ně snadné získat si srdce muže za pár minut. Muži těmto ženám padají k nohám a udělají pro ně vše, co jim na očích uvidí. Ženy ve znamení Raka si rády udržují určité dekórum a životní standard, proto po jejich boku žádného chudáka rozhodně nečekejte.

Ženy ve znamení Raka milují luxus, styl a drahé značkové oblečení i kabelky. Proto si vybírají muže, kteří nemají hluboko do kapsy a jsou štědří ke svým partnerkám. Naštěstí se jim to daří a mají tak díky svým mecenášům pěknou řádku luxusních doplňků. Nutno podotknout, že za to mají jejich partneři, milenci či manželé veškerý komfort, včetně teplé večeře.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štírky mívají velmi vysoké IQ. Navíc jsou většinou zvláštně tajemně krásné a mají uhranšivý pohled. Hledají si k sobě rovného partnera, s čímž můžou mít občas problém. Štírky se sice neumí krásně učesat, obléct či nalíčit, ale to na jejich půvabu nic nemění.

Ve společnosti působí pro muže jak magnet. Stačí jen, že se usmívají, natož když promluví. Jejich inteligenci, kráse a svodům by podlehl každý. Pokud tedy chcete mít ženu ve Štíru po boku, připravte se na to, že budete mít velkou konkurenci.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby patří mezi přírodní krásky, které nepodstupují nejrůznější zkrášlovací zákroky, aby si jich muži všimly. Ryby jsou krásné, charismatické a svůdné od přírody. Téměř se nelíčí a nemusí mít na sobě kousky od světových módních značek. Umí být totiž sexy i v teplákách.

U Ryb nejde jen o krásu, ale i o charisma, povahu a hlavně přehled. S Rybou se tak můžete bavit o čemkoliv. Svádění jim jde úplně přirozeně a muži jim padají k nohám, aniž by se o to ženy v tomto znamení nějak zvlášť snažily.