Chtěli byste mít doma lampu, která hýří originalitou, a zároveň bude ladit s designem vaší ložnice? Můžete si vyrobit lampu z lahví od vína. Není to vůbec těžké, a každý, kdo navštíví vaši ložnici, vám ji bude závidět.

Chtěli byste do vašeho pokoje zbrusu novou a originální lampu, jenže designové lampy jsou drahé a nechtějí se vám utrácet fůry peněz? Pak si můžete vyrobit naprosto nádhernou lampu, aniž byste museli vytáhnout peněženku a paty z domu.

Vyrobte si lampu z lahve na víno. Nejen, že vám do ložnice přibude naprosto originální a nový kousek, zároveň zužitkujete něco, co byste jinak vyhodili. Podívejte se, jak je to jednoduché.

Youtube video, jak vyrobit lampu z lahve od vína, najdete na kanále TheTugaHandyman:

Zdroj: Youtube

Lampa z lahve od vína

Co budete potřebovat jako první je asi jasné. Prázdnou lahev od vína, prosecca, ginu, či jakéhokoliv jiného alkoholu, který máte v oblibě. Záleží, zda chcete světlejší či ryze skleněný design lampy, nebo jestli se vám do ložnice více hodí klasická tmavě zelená láhev od vína.

Jakmile budete mít lahev vybranou, je potřeba ji opravdu důkladně vyčistit jak z venku, tak zevnitř, aby v ní nezůstala ani kapka tekutiny.

Až budete mít lahev dokonale očištěnou, sundejte z ní všechny samolepky a etikety. Pokud chcete, aby lahev měla jinou barvu, než momentálně má, vezměte si akrylové barvy nebo odolné barvy na sklo. Těmi následně lahev obarvěte.

Můžete na ni nakreslit i nějaké obrázky či vaše oblíbené motivy. Fantazii se meze nekladou. Nyní počkejte, než barva opravdu dobře zaschne. Můžete také využít pryskyřici, pokud chcete s designem pokračovat. Když totiž na pryskyřici nasypete například třpytky či jiné ozdoby, budou krásně držet.

Originální lampa do ložnice

Nyní nastal čas se pustit do techničtější fáze. Je totiž potřeba, abyste vyvrtali dostatečně velký otvor na to, aby se do něj vešel vypínač s flexi šňůrou. Vrtejte do zadní části lahve a buďte velice opatrní. Netlačte příliš na vrták, jinak máte po lampě.

Dělejte mezi vrtáním drobné pauzy. Otvorem poté protáhněte flexi šňůru spodním dílem objímky a do vrchního dílu objímky zacvakněte vodiče. Na hrdlo lahve naneste lepidlo a přilepte objímku. Ideálně ji ještě oblepte izolační páskou.

Pak už stačí jen umístit stínítko a vyrovnat jej, když vám bude lepidlo ještě zasychat. Jakmile lepidlo dokonale zaschne, máte v podstatě hotovo. Už jen našroubujte žárovku a máte naprosto originální lampu, kterou vám všichni návštěvníci ložnice budou jen závidět.

Zdroje: bydlimhezky.cz, jaksiudelat.cz