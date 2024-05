Jaro je tu, a s ním i spousta krásných kvítků. Chcete si udělat tvořivé odpoledne s dětmi, nebo i klidně sami pro sebe? Vyrobte si tuto kouzelnou lampičku z lisovaných jarních květů. Zvládne to kdokoliv, podívejte.

Jaro je v plném proudu, a to znamená jediné. Příroda se probudila k životu a obdařuje nás svými nádhernými květy, keři a rostlinkami všeho druhu. Pokud si chcete udělat kreativní odpoledne, můžete si vyrobit tuto naprosto skvostnou lampičku z lisovaných jarních květů. Sice vám to nějakou chvíli zabere, ale výsledek vskutku stojí za to.

Video, jak si vytvořit herbář, najdete na Youtube kanále KC science:

Zdroj: Youtube

Lampičky z lisovaných květů

První věc, kterou budete potřebovat k vytvoření těchto naprosto okouzlujících lampiček, je vyjít si na procházku do přírody, nebo na zahradu, a natrhat nějaké pěkné květinky. Pokud chcete dělat lampiček více, budete se muset opravdu snažit a kytiček nasbírat opravdu hodně. Můžete také sesbírat pěkné lístky nebo i stonky trávy. Zkrátka vše, co vám přijde pod ruku.Poté je potřeba veškerou zeleň vylisovat. To sice zabere pár dní, ale kdo si počká, ten se dočká. Vložte vše, co jste nasbírali, mezi papíry a zatěžkejte je pomocí opravdu velkých a těžkých knih. Pokud čtete Dostojevského, máte vyhráno. Nyní vyčkejte zhruba 10 dní.

Kouzelné lampičky

Jakmile budou květy hezky vylisované, vezměte si pauzovací papír. Z něj si vystřihněte 4 obdélníčky 9x18 centimetrů. Přeložte na polovinu a vezměte si svíčku. Tu nastrouhejte na malé vločky pomocí nože. Připravte si ručník, který již nepoužíváte a rozehřejte si žehličku na nejnižší stupeň.

Na jednu polovinu papíru nasypte voskové vločky a papír přeložte do čtverce. Pomocí žehličky přežehlete. Až bude vosk roztavený, vezměte si pár vylisovaných květin, listů a trávy a hezky je naaranžujte do vosku. Poté papír opět složte, a ještě jednou lehce přežehlete. Nakonec k sobě pomocí průhledné lepicí pásky spojte 4 čtverce tak, aby vám tvořily neúplnou krychli. Dovnitř vložte LED svíčku a máte hotovo.

