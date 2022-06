Lampiony štěstí: Pouštíte je v létě na oslavách? Raději to nedělejte!

Pouštíte v létě lampiony štěstí třeba jako součást narozeninové oslavy nebo pikniku? Tak už to raději nedělejte.

Vypadají jako malé načechrané obláčky vznášející se pozvolna k obloze. A když je tma a vznese se hned celé hejno rozsvícených lampionů, je to tak kouzelný pohled, že se stal dokonce i jedním z ústředních motivů disneyovské pohádky o Locice. A kdo by nechtěl pohádkové fotky ze svatby nebo oslavy narozenin, kdy všichni pustí do vzduchu svá přání? Ty magické lampiony ale ve skutečnosti představují celkem nebezpečnou zábavu, ne zrovna pro ty, kdo je vypouštějí, ale pro celé blízké i široké okolí.

Lampion může způsobit požár Zdroj: Shutterstock.com

Oheň na střeše

Na konci roku 2019 zapálily tři lampiony štěstí pavilon opic v zoologické zahradě v německém Krefeldu a při následném požáru uhořelo třicet zvířat. K tomu, že lampionky vypustily v rámci silvestrovských oslav, se později přiznaly tři Němky. O rok dříve lampiony zapálily kongresové centrum v Rio de Janeiru, a ještě dříve dokonce celou anglickou továrnu. A že podobných případů není mnohem víc, je spíš dílem pořádného kusu štěstí.

„Lampion unášený horkým vzduchem a případně větrem představuje otevřený oheň a v momentě, kdy ho vypustíte, nad ním ztrácíte kontrolu,“ popisuje mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Tereza Fliegerová. „Pokud je bezvětří, dalo by se říct, že je jejich používání relativně bezpečné, protože zapálená část vyhoří ve vzduchu a na zem spadne už bez ohně. Pokud ale fouká vítr, snadno se stane, že celý lampion vzplane, nevyhořelá část spadne na zem a tam hoří dál. Může tak zapálit trávu, pole nebo i střechy domů.“ A platí to pro všechny druhy lampionů štěstí, ať by působily sebebezpečnějším dojmem.

Navíc ani v případě, že uvidíte lampion poletující po obloze, nemůžete dělat téměř nic. „Nejlepší radou je sledovat, zda vyhoří, nebo zapálený někam spadne,“ doporučuje Tereza Fliegerová. „Pak můžete zkontrolovat místo dopadu, ujistit se, že nezpůsobil požár, případně zavolat hasiče.“

Zatím spíš bez postihu

V příbalové informaci k většině lampionů se hned v úvodu dočtete, že otevřením přebíráte zodpovědnost za vypuštění lampionu a případné škody, které tím můžete způsobit. Poněkud vágní informace je způsobená nejednotnou legislativou, a to nejen na úrovni států nebo jejich společenství, ale i měst. Některá už jejich vypouštění zakázala, jako třeba Liberec nebo Praha, jinde zatím vyčkávají. Obecně ale platí zákaz lampiony vypouštět v okolí 25 kilometrů od vnitrostátního a 50 km od mezinárodního letiště, jako otevřený oheň by se neměly zapalovat v zastavěných oblastech, v blízkosti lesa a také když fouká vítr silnější než pět kilometrů v hodině.

Takže v zásadě nikdy. „Vždy totiž mohou nastat nepředvídatelné okolnosti,“ vysvětluje mluvčí hasičů. Nejen čeští hasiči apelují na schválení zákona, který by stanovil plošný zákaz vypouštění lampionů. A ačkoli prokázání toho, že právě váš lampion zapálil střechu v sousední vesnici, není zrovna snadné, teoreticky vám může postih za manipulaci s otevřeným ohněm hrozit i dnes. Jistější je tedy nechat si zajít chuť.

