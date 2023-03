Tato znamení zvěrokruhu najdou tu pravou lásku až po padesátce. Jste to vy?

Ne každému je souzeno najít tu pravou lásku. Někdo ji najde poměrně mladý, někdo třeba vůbec a někdo si na ni musí počkat až ve zralém věku. Do jisté míry toto ovlivňuje astrologie. Některá znamení zvěrokruhu najdou lásku až v pokročilejším věku, někdy po padesátce. Která to jsou?

Beran (21.3. - 20.4.)

Vášniví, motivovaní a sebevědomí Berani se nenechávají nikdy do ničeho tlačit. Rádi činí svá vlastní rozhodnutí. Jsou však náchylní k častým změnám nálad a to má dopad na jejich romantické vztahy. Navíc Berani bývají hodně zaneprázdnění péčí o své prarodiče a sourozence, že mohou ignorovat svůj vlastní život. Preferují nezávislost a nesnáší když jim někdo radí a diktuje. Všechny tyto okolnosti vedou k tomu, že svého životního partnera potkávají většinou až po padesátce.

Berani potkávají pravou lásku často až v padesáti. A má to své výhody. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Když jsou Vodnáři v nouzi, obvykle nechodí k ostatním pro radu, protože lidem tak snadno nedůvěřují. Tito lidé jsou považováni za nezávislé, progresivní a inteligentní a tyto atributy nosí s hrdostí. Ne vždy to však funguje, pokud jde o vztahy. V mladším věku tak vystřídají hodně partnerů, ne s každým si Vodnář rozumí. Jejich čas přichází až ve druhé polovině života, kdy mají šanci najít člověka, se kterým souzní.

Štír (24.10. - 22.11.)

Vášniví a tajemní Štíři věří, že následují cestu, kterou si vydláždili sami, a nevěnují pozornost tomu, co o nich říkají ostatní. Právě kvůli tomuto pocitu nadřazenosti nad ostatní je většinou nabídky ke sňatku, které jim přicházejí, nedokážou nalákat. Jsou také ambiciózní na profesionální úrovni a často mají pocit, že svatba s někým by do jejich života přinesla nudu a omezení. Karta se obrátí až po padesátce, kdy už mají leccos v životě za sebou a také si nacházejí svého životního partnera.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Lidé narození v tomto znamení zvěrokruhu jsou považováni za sofistikované, laskavé a inteligentní. Mnozí z nich mají uměleckou povahu. Další významnou vlastností Střelců je, že se nikdy nechtějí rozejít se svou svobodou. To vysvětluje, proč se nechtějí dostat do manželského svazku. Toto je opouští po padesátce, kdy obvykle poznají svou pravou lásku.

Střelci většinou až v padesátce přehodnotí svůj vztah k lásce a partnerství. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Krásní a okouzlující, takoví jsou zrozenci ve Vahách. Mají rádi věci ve správném pořadí a esteticky příjemné. Nejlepší na tom je, že mají silnou víru v kompromisy, ale zároveň mají rádi minimální zásahy do svého osobního i profesního života. Pro takové lidi není manželství nikdy nejvyšší prioritou a začínají se pravou láskou a vážnými partnerskými vztahy zabývat až na prahu padesátky.



Zdroje: www.cosmopolitan.in, astrotalk.com