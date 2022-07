Datum narození určuje, jak jste na tom s láskou: Jste vášniví, anebo chladní?

Den, měsíc a rok našeho narození má vliv i na to, jak prožíváme lásku. Jednotlivá znamení se totiž v jejích projevech podstatně liší. Jak jste na tom vy a váš partner?

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Všechny, kteří jsou narození ve znamení Berana, ovlivňuje planeta Mars. Touží po dobrodružstvích a překypují energií, obzvláště pokud jsou právě zamilovaní. Nevidí, neslyší, zajímá je jen jejich vyvolený protějšek. Když milují, tak vášnivě.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Zamilovaní Býci dokáží být plní lásky a umí ji i projevit, ale jen když jsou si jisti, že ten, koho si vybrali, to s nimi skutečně myslí vážně. V počátcích jsou trošku zdrženliví, ale jakmile se „uhnízdí”, dokáží projevit láskyplné city a zahrnují svého partnera pozornostmi.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Poněkud rozpolcené osobnosti, to jsou Blíženci. Projevuje se to i v navazování nových vztahů. To jim rozhodně nedělá problémy, ale dlouho flirtují a než se skutečně zamilují, trvá to poměrně dlouho. Svůj protějšek dokáží bavit celé hodiny, ovšem svěřit se s opravdovými city mají trochu potíž.

Některá znamení vyjadřují své city okamžitě. Zdroj: Profimedia

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Osoby narozené ve znamení Raka touží po souznění a po někom, kdo s nimi bude budovat domov. Pro někoho mohou být Raci poněkud komplikovaní, především pro svou počáteční nedostupnost, ale jakmile se přesvědčí, že vám mohu důvěřovat a svěřit vám své city, jsou to věrní partneři po zbytek života.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lvi mají široká srdce a když se zamilují, milují s vášní sobě vlastní. Musí také dát na odiv všem kolem, že je pohltila láska. Lev svého partnera hýčká, někdy může být tak trochu majetnický a vyžaduje obdiv. Pokud se skutečně zamiluje, dokáže pro svou lásku doslova cokoli, jen aby se cítila tak skvěle jako on.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Romantiku od osob ve znamení Panny nečekejte, jejich život je pevně naplánovaný. Pokud se však Panna zakouká a pohltí ji láska, bude se nějakou dobu snažit i milovanou osobu do svého předem daného života zařadit. A pokud bude partner splňovat všechny daná pozitiva, dokáže Panna navázat pevný a dlouhodobý vztah.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Okouzlující Váhy si velice rády užívají společnosti a k životu potřebují partnera jako vzduch. Než si však skutečně vyberou, trvá to poměrně dlouho, ale když se to stane, září štěstím a milované osobě velkoryse otevřou své srdce.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Štíři zbožňují být středem pozornosti, nechávají se rádi obdivovat a obklopovat lidmi. Navzdory tomu, že jsou velice vášniví, v otázkách skutečné lásky jsou zdrženliví, uzavření, ale ve skrytu duše touží po dlouhodobém vztahu. Jakmile se zamilují, dokáží své city velmi silně projevit.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Důvěřiví a pozitivní Střelci si partnera na celý život vybírají poměrně těžko, protože na každém vidí spíš ty dobré vlastnosti. Není proto snadné zamilovat se. Důležité jsou pro ně zážitky, nové podněty, proto rádi cestují. Pokud si vás tedy Střelec vybral jako partnera pro svou cestu za dobrodružstvím, už to něco znamená.

Pokud vás Střelec s sebou vezme na cesty, je zamilovaný. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Zaujala vás osoba narozená ve znamení Kozoroha? Nečekejte teatrální romantické vyznávání lásky. Kozoroh je introvert, smyslem jeho života je stabilita, spravedlnosti, práce a disciplína. Pokud jim porozumíte a akceptujete jejich potřeby a to, že jsou ve vztahu trochu chladnější, vaši lásku vám budou opětovat.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Humor, energie, komunikativnost a spontánnost. Tak žijí Vodnáři a chovají se tak, i když hledají lásku. V ní mají rádi volnost a potřebují, aby to partner respektoval. Neumí být moc empatičtí, ale jakmile se někomu svěří se svými pocity a slabými místy, je to znak velké lásky.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Plují si životem a čekají, co jim přinese. Jakmile se však do někoho zakoukají, netrvá dlouho a do vztahu se dokáží ponořit velmi hluboce a jsou schopny se doslova rozdat. Překypují city, něžností a romantikou.



