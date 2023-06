Znamení, která mají největší smůlu v lásce. Tyto ženy za to nemohou!

Možná toužíte po lásce a stále nedokážete pochopit, proč se vám vyhýbá obloukem, i když se sebevíc snažíte, aby už to konečně byl ten pravý. Třeba za to nemůžete. Některá znamení zvěrokruhu smůlu v lásce bohužel nemohou ovlivnit. Nepatří mezi ně i to vaše?

Už dlouho čekáte na tu pravou lásku a nechápete, proč stále nepřichází? Vždyť se snažíte sebevíc, aby vás váš vysněný muž miloval, snesly byste pro něj modré z nebe a stále to nestačí? Pak se podívejte na následující znamení, která mají největší smůlu v lásce, zda mezi ně nepatří i to vaše. Rak 22. 6. až 22. 7. Ženy ve znamení Raka jsou tak důvěřivé bytosti, že se na nich každý tak maximálně obohatí, vysaje z nich energii a pak je pustí k vodě. Tyto ženy totiž neumí říkat ne, proto se na ně sice muži lepí jako klíšťata, ale o opravdové lásce se rozhodně mluvit nedá. Pouze o využívání, lhaní a psychickém teroru. Ženy ve znamení Raka totiž poslouchají jak hodinky a slepě plní příkazy svého partnera. Myslí si, že je to normální a že díky tomu přijde i láska. Opak je ale pravdou, partneři těmito ženami pohrdají a mají je pouze jako kasičky či objekty své touhy. Kdyby se tyto ženy naučily mít svou hlavu, žilo by se jim mnohem snáze. Štír 24. 10. až 22. 11. Ženy ve znamení Štíra jsou rodinně založené a pro své blízké by dýchaly. Bohužel to však jejich partner nemá stejně, tak na nich veškerou péči o rodinu, děti, ale i domácnost nechává. Pro ženu v tomto znamení je ale muž pán tvorstva, tudíž to považuje za normální a oddaně mu tedy slouží. Tyto ženy ale kvůli svému přístupu nikdy na lásku nenarazí. Láska je o vzájemné důvěře, toleranci a respektu, což se v jejich životě rozhodně neodehrává. A pokud se nezmění ony samy, ani nikdy odehrávat nebude a Štírkám opět jen zbydou oči pro pláč. Nejhorší je, že stejnou chybu klidně zopakují i s novým partnerem. Ryby 21. 2. až 20. 3. Ryby si vždy představovaly, že potkají lásku svého života jako z romantického filmu. Bohužel se ale nic takového neudálo a tyto ženy jsou stále samy. Neumí si totiž udržet partnera. Nejsou akční a nejraději by se jen vodily za ruce a líbaly pod rozkvetlou třešní. Jejich největším adrenalinem je tak maximálně jízda na kole a i to je pro ně trauma. Největší problém Ryb je ale ten, že si akční muže vybírají. Kdyby se zaměřily na jiné typy mužů, možná by neustále zklamány láskou být nemusely. Ženy v tomto znamení by měly popustit uzdu své fantazii nebo si najít milovníka starých filmů, gentlemana, který jim bude sundávat sako a otvírat dveře. Dnešní muži už na tohle ale moc nejsou!