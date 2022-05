Největší smolařky v lásce podle zvěrokruhu. Patříte mezi "prokletá" znamení?

Přijde vám, že nemáte štěstí v lásce? Třeba je to kvůli tomu, v jakém znamení jste se narodily. Některá totiž snadno získají muže snů, ale jiná se nechávají využívat a trápí se v toxických vztazích. Jak jste na tom zrovna vy?

Nemůžete si najít partnera a bojíte se, že je to proto, že jste špatná partnerka? Podívejte se, co o vás říkají hvězdy...

Beran

21. 3. až 20. 4

Ženy narozené v Beranu jsou milé, citlivé a empatické bytosti, jež si vždy najdou muže, který velí, je slyšet a vidět. Občas až dost. A jim to, že musí mít jejich partner mít ke všemu odpověď a všude byl a všechno zná, přijde až trapné. Ve skrytu duše tak partnerem pohrdají.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvice jsou pohodlné a nechce se jim pracovat. Chtějí tak muže, který bude domů nosit peníze a oni se budou hezky tvářit. Jsou hamižní a lakomí, nikdy nepomůžou nikomu, kdo je v nouzi. Jejich sobeckost partnerovi většinou dost vadí.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy narozené ve Střelci jsou dost naivní, proto jim někdo často ubližuje, hlavně jejich partneři. Mají tak dost smůlu v lásce. Není nikdo, koho by nemilovaly celým srdcem a nemyslely si, že je to láska na celý život. Bohužel by ale potřebovaly prozřít.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy v Býku jsou milé, starostlivé a pečující, ale také velmi vybíravé, co se partnerů týče. Musí projít velkým testem dokonalosti, aby mohly Býkům přes práh. Když se ale pak zamilují, je to na celý život a milují ho celým srdcem.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny neumí dát do vztahu tolik lásky, jako jejich protějšek. To je ten hlavní problém, co vadí jejich partnerům a proč je často opouští. Připadá jim, že je Panna nemá ráda. Panna se naštěstí z rozchodu rychle oklepe, protože právě do vztahů nedává city.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Žena Kozoroh hledá spřízněnou duši, proto je pro ni každý rozchod bolestný. Z každého rozpadu vztahu si odnáší zlomené srdce. Jenže je bohužel v partnerství laxní a neumí ničím upoutat, tudíž partnera často brzy začne nudit.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy v Blížencích se nevyhýbají randění a muže střídají jak na běžícím pásu. Jsou totiž velmi náročné a hledají toho pravého. Bohužel mají vysoké požadavky, a pokud z nich nesleví, nejspíš zůstanou do konce života samy. Měly by si uvědomit, že nikdo není dokonalý.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy čekají na prince na bílém koni a on ne a ne přijet. Mezitím tak berou vše, co se naskytne, aby náhodou nepřehlédly někoho, kdo by stál za vážný vztah. Bohužel jsou však strašně nepořádné. Nemají pořádek v životě, nemají ho ani doma, což jejich protějšek štve.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Ženy ve znamení Vodnáře jsou pracovité, silné a sebevědomé, proto si na ně nikdo jen tak nepřijde. Často to však odrazuje muže. Mají totiž pocit, že to nejsou oni, kdo nosí kalhoty v jejich vztahu. Bohužel se na ně tak lepí příživníci, kteří se nechávají vydržovat, těm je totiž jedno, kdo doma velí.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy v Raku často nosí růžové brýle a myslí si o všech, že jsou hodní a sluníčkoví. Bývají pak často zklamané, protože muž, kterého si vyberou, vůbec není takový, jak si vysnily. Muži k nim často lásku jen předstírají a jejich péči jim neopětují.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štírky mají smůlu v tom, že se je často snaží partneři zneužít. Ženy ve Štíru totiž mají spasitelský komplex a pro všechny by se rozdaly. Bohužel ne vždy je to k užitku. Muž se s nimi má jako v bavlnce a je opečovávaný, na což si brzy zvykne.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou svobodomyslné bytosti, které se nerady vážou, proto je ideální se s nimi nepouštět do žádného vážného vztahu. Jejich krédem je užívat si život, tudíž, když je někdo opustí, mávnou nad tím rukou a jdou dál. Pro jedno kvítí slunce nesvítí!