Která znamení zvěrokruhu čeká na podzim velká láska? Tato potkají toho pravého

Léto se chýlí ke konci, přichází podzim. Pro mnohé je to neoblíbené období, může však přinést nový začátek, včetně velké lásky. Která znamení zvěrokruhu se mohou těšit na nadcházející měsíce?

Beran (21.3. - 20.4.)

Beran, jedno z nejsilnějších a nejbojovnějších znamení zvěrokruhu, se příchodu nové sezóny nezalekne. Zrozenci v tomto znamení totiž milují výzvy a každý nový začátek je vždy vítán s velkým nadšením. Může se však stát, že po intenzivně prožitém létě se příchod podzimu může krýt s určitou psychickou i fyzickou únavou. Nelekejte se, pokud se necítíte ve své kůži, právě naopak. Zpomalte, protože toto období může být pro vás příležitostí k bilancování uplynulých měsíců a soustředění se na věci, na kterých záleží nejvíce, včetně lásky.

Podzim vám nadělí nový vztah. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Ti, kteří se narodili ve znamení Býka, prostě nemají rádi změny, o to víc, když by se narušila jejich tolik milovaná rutina. Už s příchodem září a s návratem k normálu jste se necítili dobře, nuceni opustit ty příjemné zvyky, které jste si během léta osvojili. To vás značně zatížilo, zvláště v těchto týdnech, kdy se zdá, že svět kolem vás dupl na plyn. Nelekejte se však tohoto chaosu, který vládne všude kolem, a naopak si vezměte veškerý čas, který potřebujete, abyste mohli začít znovu. Nezanedbávejte však potřeby těch, kteří navzdory vaší nespokojenosti vždy zůstali po vašem boku. Tito lidé vyžadují vaši pozornost. Věnujte se jim! Možná se mezi nimi nachází někdo, kdo vám ukáže velkou lásku, kterou tolik hledáte.

Láska k Beranům přijde během pár měsíců. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Letošní podzim na vás čekal hodně dlouho. Bude to totiž pro vás podzim plný spokojenosti. Otevře se mnoho profesních příležitostí, které si nebudete moci nechat ujít. Ale spolu s nimi přijde také mnoho rozptýlení, které by vás mohly odvést od toho, co skutečně hledáte, včetně lásky. Nadšení je v pořádku, stejně jako volba nechat se vést instinktem. Ale nespěchejte a rozhlédněte se kolem sebe. Čeká na vás mnoho překvapení.

Lev (23.7. - 22.8.)

Měsíc září nezačal tak, jak jste doufali, i když jste znamení, které přijímá jakoukoli výzvu. Dejte si však čas, zpomalte, nevyvíjejte tlak na nic a na nikoho. Hvězdy řekly, že na podzim se stane něco velkého, a tak se na to připravte. Láska totiž přeje připraveným, a tak si dopřejte trochu klidu a pohledu do svého nitra. Možná objevíte něco, co vám pomůže přitáhnout si do života někoho nového.

Zdroje: oroscopo.virgilio.it, ocko.tv