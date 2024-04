Odhalte sílu na jaře sbíraných kopřiv a udělejte dobře svému tělu. Kopřivy totiž dokáží téměř zázraky a byla by škoda nevyužít jich. Vždyť je jich všude dost!

Nepříjemný plevel? Spíš královna léčivek!

Někdy jsou ty nejobyčejnější věci prostě a jednoduše nejlepší. Platí to také pro docela ošklivé a žahavé kopřivy, kterých by se každý nejraději zbavil. Přesto jsou to rostliny přinášející zdraví lidem i rostlinám.

Vždyť se z kopřiv připravuje jedno z nejlepších přírodních hnojiv! Kopřiva má však co nabídnout také lidskému organismu a není toho málo. Používá se vnitřně i zevně a jak čerstvá, tak i sušená.

Kopřivu vám představí také tento příspěvek Kopřivy – Bylinkář s Jáňou, který najdete na YouTube kanálu Salesko.

Zdroj: Youtube

Nepřekonatelná síla kopřiv

Zázrak? Dalo by se říct, že ano. Kopřivy skutečně obsahují velké množství zdraví prospěšných látek a například jejich jemná a nenápadná semínka někteří považují za superpotravinu. Vezměme to ale od začátku.

Kopřiva je pročišťující! Už to samo o sobě by docela stačilo. Dobře známým faktem je, že očista organismu je z jara rozhodně fajn. Různé detoxy si můžete naordinovat kdykoli, ale je to asi docela přirozené, že člověk touží zahájit novou sezónu právě očistou.

Kopřiva prospívá nejen konkrétním orgánům, ale také celkové obranyschopnosti těla. Kopřiva přímo působí na slinivku, ledviny, játra, pročišťuje i žaludek a žlučník, močové cesty a krev.

Je to bylinka močopudná a zbavuje tělo přebytečné vody, používá se také především při urogenitálních problémech. Konkrétně při zánětech ledvin, močových cest, ale také zvětšené prostatě. Ovlivňuje pozitivně také činnost vaječníků a doporučuje se i při problémech s početím.

Napomáhá ale i zdraví plic a při astmatu. Celkově se může zasloužit o zmírnění alergických reakcí, ale na druhou stranu je možná i alergie na kopřivu. Z tohoto důvodu je nutné užívání jednoduše vyzkoušet a sledovat, zda náhodou příznaky alergií nezhoršuje právě vám.

close info LN team / Shutterstock zoom_in Kopřivový čaj snadno připravíte z čerstvé i sušené bylinky.

Kopřivové čaje, oplachy i semínka

Jednoznačně jde o bylinku, která bývá právem označovaná za královnu léčivek, a přitom je to plíva u cest a krajů zahrad. Obsahuje však celou řadu zajímavých nutričních látek, aminů, favonoidů či kyselin, které z ní dělají opravdu nesmírně zajímavou léčivku.

Kromě všech pozitiv z jejích vnitřního užívání nabízí kopřiva ještě nezanedbatelné účinky při zevní aplikaci, ať už jde o oplachy či šlehání žahavými výhony.

Kopřiva se doporučuje také při ekzematických problémech, ale i pro podporu růstu vlasů a zdravý skalp, především tmavovlásek, protože nálev vlasy ztmavuje. Oplachy se používají i na pokožku tváře při akné a dermatitidě, ale zároveň na kůži pomáhá i vnitřní užívání ve formě čaje. Je totiž nejsnazší a na trochu trávovou chuť kopřiv si každý brzy zvykne.

V posledních letech se objevují také návody na sběr semínek kopřiv. Je to proto, že tato nenápadná a droboučká semínka, jsou docela výživná. Semínka obsahují vitaminy A, B, C a E, vápník, draslík, železo a kyselinu listovou. Ulevuje prý především při úzkostech a posiluje tělo i ducha, snadno je přimícháte do jídel i nápojů. Na semínka si však budete muset počkat až do léta.

Zdroje: lifee.cz, orlicky.denik.cz, bylinkyprovsechny.cz