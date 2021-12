Jaké počasí můžete očekávat v lednu? Bude začátek roku opět na blátě?

Rok utekl jako voda a za pár dnů tu opět máme měsíc leden. Neptejte se, jak je možné…ani my to netušíme a děsíme se úplně stejně jako vy! Abychom se na ten leden trochu připravili, napíšeme vám alespoň dlouhodobý výhled počasí.

Krásný čas Vánoc je za námi, teď už nás čeká jen oslava Nového roku, která u někoho bude bujará se spoustou alkoholu a u někoho naopak poklidná v pohodlí domova s několika chlebíčky na stole. Milovníci zimy jsou ve svém živlu a teplomilní jedinci budou stříhat metr na pěkné jarní počasí. Ať už spadáte do první nebo do druhé skupiny, pojďte se s námi podívat, na jaké lednové počasí se můžeme (ne)těšit.

Leden je v České republice typický zimní měsíc, kdy průměrná teplota dosahuje -0,7°C.

Přelom roku

Výstup z roku 2021 do nového roku bude nadprůměrně teplý, denní teploty nad deset stupňů nebudou žádnou výjimkou, ale s přehoupnutím do roku 2022 se i ochladí. Na horách očekávejte také teploty nad nulou a to i některé noci. První týden se bude ochlazovat, ale z 10°C se bude jednat o návrat k normálu, tudíž očekávejte denní teploty okolo 5 stupňů, noční teploty by měly postupně padat pod nulu.

Nový rok opět na blátě, taková novoroční klasika. Zdroj: Shutterstock.com / Graphic.mooi

První polovina ledna

V tomto období se očekávají denní teploty okolo 3 stupňů celsia a noční cca -2°C. Deštník si na druhý lednový týden připravte, nejspíš bude potřeba, neboť se očekávají nadprůměrné srážky.

Druhá půlka ledna

Postupně bude přituhovat a průměrné denní teploty klesnou k 1°C. V noci se dočkáme v průměru mínus pěti stupňů. Srážkově by měla být druhá polovina ledna průměrná.

Ke konci ledna se dočkáme ochlazení, ale neočekává se nic dramatického.

Teplotní rekordy

V tomto období se nejnižší průměrná teplota roku 1984 vyšplhala na mínus 9,2°C, za to nejvyšší průměrná teplota byla měřená v roce 2006 a to 4,4°C.

Co dělat v lednu

Pokud už vás svrbí ruce a nejraději byste vyrazili něco vytvářet na zahradu, můžete doma rychlit cibuli, pažitku, petržel nebo si vysévat na vatu řeřichu, která je vynikající na chleba s máslem. Nezapomeňte také na doplňování krmítek, ptáci vám budou vděční. Jestli nemrzne, můžete vysévat na záhony mrkev a kořenovou petržel.

Výhonky řeřichy jsou křehké a pikantní Zdroj: Elena Shashkina/Shutterstock.com

Co nám říkají lednové pranostiky?

Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu! – jak to tak vypadá, na slibnou sezónu to moc nevypadá.

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu! – nových hromádek na zahradě bude jistě dost.

Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí! – tak uvidíme, jak konec ledna nakonec dopadne…

Zdroje: www.meteocentrum.cz, www.treking.cz, www.chmi.cz