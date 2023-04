Lehkovážná znamení: Tito muži riskují a klidně ohrozí i vás. Máte takového doma?

Pro některé ženy jsou tito muži prostě nesnesitelní. Jejich lehkovážnost se totiž nedá snášet a u druhých způsobuje jen stres nebo strach. Víte, kteří muži rádi riskují a patří mezi ty nejlehkovážnější? Narodili se v těchto znameních zvěrokruhu.

Beran (21.3. - 20.4.)

Toto spontánní znamení nikdy nepřemýšlí před tím, než začne jednat. Beran je impulzivní, netrpělivý, hledá vzrušení, poháněný potřebou získat další adrenalinovou injekci. Toto vášnivé a energické znamení se nezastaví, dokud nedostane, co chce. Díky vlivu Marsu jsou tito muži odvážní, upřímní a dokonce někdy až neomalení. Za svými cíli jdou přímo a často bývají velmi lehkovážní.

Berani se nezastaví, dokud nevyhrají. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Není nic, co by toto nezodpovědné znamení milovalo víc, než bavit své kamarády svými šokujícími a divokými příběhy. Tito muži se snadno nudí, a tak se často pouští do spontánních lehkovážných akcí. Jen aby nebyla nuda. Ovšem na rozdíl od jiných se jen zřídka dostanou do potíží pro své lehkomyslné dovádění.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Toto znamení je vždy nakloněno vzrušujícímu dobrodružství a touží po nových zážitcích. Střelci chtějí prozkoumávat svět, a to všemi dopravními prostředky. Upřednostňují dobrodružství před bezpečností. Jen zřídka je najdete, jak kontrolují možná rizika. Je jim to fuk. Střelcům vládne šťastný Jupiter, mají občas chuť míru svého štěstí posouvat.

Střelci jsou lehkovážní dobrodruzi. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Tito nekonvenční volnomyšlenkáři rádi šokují svým nepředvídatelným a bezohledným chováním. Neberou v úvahu, jak jejich činy nebo slova ovlivňují lidi kolem nich. Mají tendenci stavět se nad zákon, pravidla a omezení. Dokážou dělat bláznivé věci, jen aby přidali nějaké překvapení k jejich nudné existenci. O ničem nikterak hluboce nepřemýšlejí a lehkovážně se do všeho pouští po hlavě.

