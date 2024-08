Baví vás práce se dřevem? Vyrobte si stylovou lenošku z březových prken…

Dřevo je skvělý materiál. Dá se dobře tvarovat, řezat a navíc je i pevné a můžete si z něj vyrobit i stabilní nábytek. V současné době jsou velkým hitem dřevěná lehátka. Jsou bytelná, mají ergonomický tvar, takže si na nich výborně odpočinete…

Samotná výroba není složitá, ale vyžaduje cvik a zručnost. Ale to si v průběhu práce natrénujete. První věc, co potřebujete, je samozřejmě dřevo – hezky vysušená březová kulatina s průměrem kolem 100 mm. Na lehátko vám bude stačit dvacet kousků. Máte?

Autor videa, Lignum, vám poradí, jak si vyrobit dřevěnou lenošku. Více na kanále YouTube.com.

Řezání polínek

Pak už se můžete pustit do řezání. Jak na to: Do kovové „kozy“ zasekněte kmen tak, aby v ní stabilně držel a zbytečně se nehýbal. Zuby pily nasaďte na kmen (hned za rukojetí), když to neuděláte, hrozí, že vám pila „odskočí“ a můžete si ublížit. Polínka nařežte na šířku 60 centimetrů. Uříznuté strany zbruste úhlovou bruskou.

Kreslení šablony

Na zem si křídou nakreslete základní tvar lenošky. Tedy lépe řečeno, jak bude vypadat z boku.

Jde o mírně prohnutou čáru, která pojme vaše záda a pak „oblouk“, kde si najde útočiště zbytek těla, tedy vaše pozadí a nohy. Nákres přelepte bílou papírovou páskou. A můžete začít skládat jednotlivé části polínek a sešroubovávat je k sobě.

close info Profimedia zoom_in Z březových polínek si můžete vyrobit lenošku.

Sešroubování jednotlivých částí

Nejlepší je, když začnete v místě, kde zádová část přechází do sedáku. Jde o úsek s největší zátěží, proto je potřeba, abyste zvolili polínka s větším průměrem. Jak na to: Vezměte dvě polena a postavte je na místo, kam v bokorysu (narýsovaném na zemi) patří.

Pak je za pomoci ruční vrtačky spojte třemi konstrukčními vruty. Pozor: Je velmi důležité, aby polínka byla sešroubovaná napevno a nerozkližovala se. Jinak by se vám mohla celá lenoška rozpadnout!

Opěrka pro kotníky

K těmto dvěma prvním kouskům postupně (podle nákresu na zemi) přiřazujte a přišroubovávejte další polínka. Máte už čtyři spojená? Pak mezi dvě z nich přišroubujte kulatinu tak, aby z profilu vytvářela tvar trojúhelníku.

Jde o bezpečné vyztužení místa, kde lenoška postupně přechází do zádové části, tedy vytváří opěradlo. Poté dokončete spojování všech polínek v sedací části. Na konec této řady přišroubujte ještě dvě kratší polínka v délce zhruba 200 mm. Vytvoří totiž opěrku pro nohy.

close info Profimedia zoom_in Délka polínek by měla být 60 centimetrů.

Zpevnění lenošky

Konstrukci položte na šablonu a podle nákresu budujte zádovou část. Hotová lenoška nemá stabilitu a mohla by se vám kolíbat ze strany na stranu, proto jí musíte zpevnit závitovou tyčí. Jak na to: Vyznačte si místa, kterými bude tyč procházet.

Použijte sukovník a připravte si místa pro zapuštění matky. Poté vrtákem číslo 12 provrtejte označená místa a protáhněte jimi závitovou tyč. V části, kde vznikly opěrky pro kotníky, vložte závitovou podložku a poté i matku. Stejný postup udělejte i na druhé straně lenošky. Máte hotovo? Pak už jen oba konce pečlivě utáhněte a zbývající závitovou tyč odřízněte.

Zaměřeno na detaily

Aby lenoška nepůsobila jako „každý pes, jiná ves“, je potřeba dorovnat tvar kulatin. Kraje „zádové části“ lenošky seřízněte do šikma, aby vytvořily hezký tvar opěradla. Poté řezy začistěte lamelovým kotoučem. Pokud vám zbyla ještě jedna kulatina, můžete ji namontovat na vrchní část zádové části jako opěradlo hlavy.

