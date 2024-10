Pěstování brambor je asi mnoha lidem známá činnost. Ale zkoušeli jste někdy pěstovat lesní brambory? Jeden muž z Finska je takhle pěstuje již pátým rokem a svého experimentu rozhodně nelituje.

Brambory jsou známé jako snad nejuniverzálnější potravina vůbec. Můžete je totiž udělat na všechny možné způsoby. Dají se péct, vařit, smažit, fritovat, šťouchat, udělat z nich kaši, a také jsou chutné jak naslano, tak nasladko a dají se použít jako skvělá příloha nebo i úchvatné hlavní jídlo.

Co se týče chuti brambor, ta záleží převážně na tom, jak jsou pěstované, na jakém místě, a za jakých podmínek. Jeden muž z Finska se pustil do jednoho experimentu, ve kterém vyměnil pěstování brambor na dvorku či poli za les. A to mu vydrželo doteď. Podívejte se, proč je dobré pěstovat brambory v lese.

Lesní brambory

Muž z Finska, který pěstuje lesní brambory již pátým rokem, prozradil, jak vůbec přišel na tuto myšlenku. Jednou takhle koukal na brambory, které mu rostly na dvorku a nedařilo se jim moc dobře. Pak se koukl za zahradu, kde se rozprostíral les. A nápad se zrodil.

Zkusil v lese hlízy zasadit, a ejhle, po první výsadbě začaly růst pěkně vypadající stonky. Když se to tak vezme, les je opravdu ideální místo pro pěstování brambor. Hlízy mají rády přiměřenou vlhkost, a hlavně si tím dost ušetříte práci.

close info shutterstock.com zoom_in Pokud chcete naprosto delikátní brambory, pěstujte je v lese.

Když zasadíte brambory v lese, nemusíte s nimi prakticky nic dělat. Jakmile je v létě zasadíte, necháte je kompletně být, jelikož v lese mají přirozeně vše, co potřebují k tomu, aby hezky rostly.

Kromě toho si nebudete muset dělat práci s plením plevele a nepříjemné trávy, která brání hlízám růst. Ani se škůdci si dělat starost nemusíte, jelikož do lesa ani nepáchnou, jelikož to není jejich ideální prostředí. Škůdci, jako je například mandelinka bramborová, se vyskytují v polích.

Další výhody

Abyste si to shrnuli. Když vysadíte brambory v lese, nemusíte se o ně prakticky starat, škůdci se lesním bramborám vyhnou obloukem a nemusíte u nich plít plevel ani trávu. Pokud vás to ještě nepřesvědčilo, poslouchejte.

Brambory pěstované v lese prokazatelně lépe chutnají. Pokud jste vždy toužili ochutnat brambory, které popisují v pohádkách, což jsou zlatavé a měkké, můžete si je vypěstovat v lese. Budou krásně žluté a budou chutnat naprosto božsky. Tak co, zkusíte to?

