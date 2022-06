Magická nejkratší noc roku se blíží: Jaký bude mít vliv právě na vaše znamení?

Kdo by nemiloval letní slunovrat! Okamžik, kdy u nás nastává oficiálně astronomické léto. Navíc toto období přináší do života nejrůznější zvraty, ale i potěšení a radost. Podívejte se, jak letní slunovrat ovlivní právě vaše znamení zvěrokruhu!

21. června nastává nejdelší den v roce a samozřejmě také nejkratší noc. Letní slunovrat ovlivňuje všechny znamení zvěrokruhu, ale každé jinak. Někdo konečně získá energii, jiný se zase bude potýkat s nemocí. Podívejte se do našeho horoskopu, co čeká vaše znamení, abyste byli připraveni.

Beran

21. 3. až 20. 4.

V období letního slunovratu padne na Berany úzkost, které se nebudou moci zbavit. Budou nostalgičtí, melancholičtí a uplakaní. Budou vzpomínat na všechny ztráty a křivdy, které je v životě potkaly. Je tedy třeba v tomto období přistupovat k Beranům s citem a empatií. Nebude to pro ně sice snadné období, ale posílí je a brzy zase budou šťastní a usměvaví a užijí si léto.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lev se může 21. červena připravit na den, kdy mu půjde vše, na co sáhne, tudíž by toho měl využít. Pokud chce udělat nějaký krok, kterého se obává a stále ho odsouvá, je to ten pravý den. Pokud se jedná o pracovní záležitost, měl by se Lev připravit na „grilování" ze strany šéfa. Lev vše zvládne na jedničku a povýšení, lepší plat i uznání tak na sebe nenechají dlouho čekat.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelec by si v tento den mohl přijít na pěkné peníze. Ať už si vsadí, koupí los nebo přijme nabídku, která mu pomůže výrazně zvýšit rodinný rozpočet. Už je na čase, Střelec se totiž poslední dobou potýká se starostmi právě ohledně financí. Teď se ale vše vyřeší, a navíc zbyde i na pěknou dovolenou, kterou si bude moci Střelec užít se svou rodinou.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býky o letním slunovratu čeká nemilé překvapení, měli by se tedy připravit na to, že budou v šoku, zklamaní a možná i nešťastní. Půjde o blízkou osobu, která jim udělá něco, co by od ní nikdy nečekali. Takže si připravte kapesníčky, udělejte si pár dní volno a dejte so do kupy. Budete sílu potřebovat, protože se tento problém potáhne delší dobu a ze dne na den se určitě sám nevyřeší.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny léto milují, proto je pro ně letní slunovrat dnem, kdy zase začínají žít. Panny totiž přes zimu trpí, pokud nemusí, nechodí ven a choulí se v teple, nyní ale přichází to pravé léto, tropické teploty a Panny jsou zase šťastné a začínají si užívat života a všech radovánek, které toto období nabízí. Pokud tedy chcete potkat šťastnou a vysmátou Pannu, pak jedině v průběhu léta.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozoroha čeká o letním slunovratu šok, ze kterého se dlouho nebude moci vzpamatovat. Bude na to mít ale devět měsíců, takže to určitě stihne. Už delší dobu se totiž pokouší on něbo někdo v jeho rodině o miminko a právě v tento den by to mohlo vyjít. Jelikož už Kozoroh ztrácel naději, bude to pro něj velké překvapení, kterému nebude zpočátku věřit. Ale nebojte, vše dobře dopadne a budete se těšit z nového přírůstku do rodiny.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Pro Blížence je letní slunovrat dnem, kdy by si měl najít novou lásku. A to partnera, který ho bude přitahovat nejen fyzicky, ale i psychicky. Partnera, který s ním bude v dobrém a zlém a zvládne vyřešit nejednu neblahou situaci. Půjde o jeho spřízněnou duši, která mu cestu, jak jít životem, ukáže a půjde s ním po ní. Bude to jeho nejšťastnější den v životě.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Pokud si chtějí Váhy urovnat nějaké spory, pak je 21. červen ten pravý den. Letní slunovrat působí na Váhy optimisticky, upokojivě a v neposlední řadě pozitivně, tudíž je velká šance, že bude zase dobře. Netlačte ale na pilu, řekněte své důvody, obhajobu i přání, aby bylo vše zase fajn, a nechte dotyčné osobě čas na rozmyšlenou. Pokud na odpověď budete tlačit, nezadaří se podle vašich představ.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnář se může těšit na období volnosti, bezstarostnosti, dobrodružství a nové lásky. Vodnáři by si měli koupit letenku a vyrazit do světa za poznáním. Taková Indie či Bali jsou země, kde díky východnímu náboženství poznají sami sebe, a navíc uvidí, jak skromně žijí lidé jinde ve světě a začnou si konečně víc věřit. Strašně se totiž podceňují a potřebují tedy získat sebedůvěru.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci letní slunovrat vůbec neprožívají. Jediné, v čem je pro ně tento den důležitý, je to, že se nevyspí stejně dlouho jako obvykle, protože jde o nejkratší noc v roce. Kvůli tomu budou na druhý den rozladění a nebude s nimi řeč. Spraví to ale nějaká sladkost nebo dortík, který nabudí Raka do nového dne. Odpoledne Rak už ani nebude vědět, že nějaký slunovrat byl.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři by tento den měli věnovat vzdělávání. Učivo jim totiž půjde do hlavy samo. Budou překypovat energií a vitalitou, což se jim bude hodit. Ať si tedy v tento den zjistí o látce či tématu co nejvíce, a uvidí, že se jim to bude hodit. Vše pochopí na jedničku, a pokud budou z tohoto materiálu psát písemku nebo jim hrozí zkoušení, bude výsledek určitě za jedna.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Zrozenci v Rybách by se měli v den letního slunovratu rozhodnout pro něco zásadního. Ať ale raději své rozhodnutí přesunou na další dny, protože by právě 21. června mohli udělat chybu a rozhodnout se špatně. Slunovrat je totiž emočně ovlivňuje a nerozhodovali by se tak s chladnou hlavou, což je právě v tomto případě potřeba. Když rozhodnut budou muset, ať se zklidní a napočítají do deseti, než vyřknou svůj verdikt.