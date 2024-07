Vytvoření letního věnce na hrob z materiálů z vlastní zahrádky je krásným způsobem, jak uctít památku svých blízkých. Zároveň zanecháte ve vlastnoručně vyrobeném věnci kousek sebe, což vám přinese pocit klidu a uspokojení. Pusťte se proto do snadné výroby věnce, který zvládne opravdu každý!

Uctění památky vašich blízkých je jedním z nejdůležitějších gest, kterými můžete vyjádřit svou lásku a úctu k nim. Vytvoření letního věnce na hrob z materiálů, které najdete na své zahrádce, přináší nejen krásný vizuální efekt, ale i hluboký smysl.

Vydejte se proto na svou zahradu, kde jistě najdete veškeré přírodní materiály, které se vám zalíbí a mají pro vás osobní hodnotu i symboliku. Pak už je jen stačí dát dohromady, což s trochu kreativity a fantazie hravě zvládnete!

Vyrobte si krásný květinový věnec na hrob podle jednoduchého video návodu na YouTube, na kanálu Flower Joos:

Nasbírání přírodních materiálů

Na své zahradě si nasbírejte několik květin jako jsou růže, hortenzie, levandule či luční kvítí. Zkrátka utrhněte to, co by se vám na věnci líbilo. Kromě květin a dalších rostlin můžete nasbírat i malé plody hrušně a jabloně. Ovoce dodá věnci zajímavý estetický prvek, který je symbolický pro letní období. Nezapomeňte nasbírat i pár zelených větviček túje a břečťanu, které vytvoří objem.

close info shutterstock zoom_in Květy růží a dalších rostlin odstřihávejte zahradnickými nůžkami.

Vytvoření základu věnce

Základ věnce si můžete koupit nebo sami vyrobit. V případě domácí výroby začněte s pevnými, ale ohebnými větvičkami, ze kterých opatrně vytvarujte kruh. Pomocí aranžérských drátků pak omotejte a upevněte větvičky k sobě dohromady, aby dobře držely tvar. Pokud si ale raději zakoupíte věnec z florexu, nechte ho před aranžováním květin důkladně nasáknout vodou.

Připevnění zelených listů

Na připravený základ věnce dejte zelené listy a větvičky, které postupně připevňujte pomocí drátku nebo pevné nitě. Začněte jedním koncem větvičky a postupně ji obmotávejte kolem základu celého kruhu.

Dbejte na to, aby zelené větvičky a listy pokryly celý kruh rovnoměrně. Tímto způsobem zajistíte, že věnec bude pevný a nic nebude vypadávat. Při upevňování větviček můžete střídavě použít i různé druhy zeleně, aby věnec působil pestřeji.

close info Shutterstock zoom_in Rozkvetlé květiny na věnci u hrobu každého jemně potěší.

Pěkné rozmístění květin

Poté si vezměte natrhané květiny, které zkraťte dle potřeby. Květiny vkládejte pravidelně po celém věnci, přičemž mějte na paměti vyváženost barev i tvarů květů. Každou květinu upevněte drátem, aby držela pevně na svém místě, nebo ji zapíchněte do základu z florexu. Jakmile budete mít sudý počet všech druhů květin, které na věnec použijete, můžete přidat i menší větvičky s bobulemi, jež dodají věnci zajímavý vzhled.

Dozdobení věnce na hrob

Na závěr připevněte i malé hrušky a jablíčka, která sice můžou na věnci působit netradičně, ale v každém případě krásně vyniknou. Rozmístěte je po věnci rovnoměrně a upevněte drátem, aby pevně držely.

Snažte se všechny přírodní prvky propojit tak, aby výsledný věnec působil harmonicky a vyváženě. Až věnec položíte zesnulému na hrob, můžete doprostřed postavit i jednu větší svíčku.

