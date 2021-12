Zapomněli jste na dárek? Tyhle věci vyrobíte z toho, co máte doma, a jsou krásné

Je pravda, že od nejmenších nás nejvíce potěší dárky, které sami vyrobí. Oceníme většinou nejen nápad, ale i čas, který tomu věnovali, aby nás potěšili. Je ale pravda, že si můžete sami vymyslet téměř cokoli, čím své blízké obdarujete. Zde je několik dobrých nápadů, které pomohou udělat vánoční svátky výjimečnými.

DIY vánoční dárky mohou být dobrým nápadem, jak udělat vaše svátky výjimečnými. Přemýšlejte, jak by vaši rodinu nebo přátele dojalo a potěšilo, kdyby věděli, že jste do jejich dárku vložili tolik času a úsilí!

Dalším benefitem je i to, že za ně nemusíte utrácet spoustu peněz. Vyrobit si vánoční dárek sám, má mnoho výhod. Většinou použijete to, co máte doma, čímž využijete spoustu věcí, které byste jinak možná i vyhodili. Můžete také použít recyklované materiály; jsou šetrné k přírodě a rozpočtu. A vlastnoručně vyrobený dárek může splnit všechny představy, které máte v hlavě. Ocení jej jak děti, tak dospělí, což je v porovnání s dárky v obchodě nesrovnatelné.

Žena vyrábějící vánoční dárky. Zdroj: perfectlab / Shutterstock

Inspirace přírodou

Nejvíce nápadů a inspirace najdete v přírodě – ona sama ví, jak pracovat s barvami. Využít můžete cokoli, například kamínky, šišky, kousky dřevě, mech, větvičky. Všechno to, co jste mohli využít i při výrobě adventních svícnů. Najdete tam třeba i šnečí ulity a něco vás může i cvrnknout do nosu. Tvořit lze i z usušených plodů, jako jsou šípky, žaludy i starší kaštany, které sice už nemají lesk, ale barvy jim ho vrátí. Mokré předměty nechte před použitím vyschnout. Zde se skutečně představivosti meze nekladou, a práci a výrobu dárku si skvěle užijí děti i dospalí.

Skvěle vypadají i obarvené a hezky zabalené šišky.. Zdroj: Maria Symchych / Shutterstock

Dárky, které chutnají

Z kuchyně můžete využít i luštěniny a rýži a vyrobit z nich chrastítka, nebo jimi opět naplnit zavařovačky a vytvořit tak důmyslný svět. Taky lze leccos upéct, nebo si vymyslet extra recept pro někoho blízkého. Dát mu jen pod stromeček návod a pak se společně o svátcích pustit do jeho realizace! Zkuste si vyrobit nějaký typicky vánoční nápoj a potěšte celou rodinu třeba s malým společným posezením na balkoně nebo na zahradě, kde si společně vychutnáte vaše veledílo. Můžete si zkusit vyrobit i pečený čaj, marmeládu, nebo sestavit krásný dárkový balíček. Pak už stačí jen ho hezky zabalit.

Šití ze všeho, co najdete doma

Doma máte často tolik tajemství, že byste se až divili. Určitě se vám doma povalují staré knoflíky, kousky látek, vlna, filc, provázky, sklenice, víčka a patenty. Všechno to můžete využít na šití nebo na lepení, jen si musíte vymyslet, co chcete vyrobit. Například prosvětlené zavařovací sklenice mohou sloužit jako místo, kde si vytvoříte svůj vlastní iluzorní svět. Nebo si můžete ušít skřítka, adventní kalendář s kapsami na příští rok, ale i něco užitečného – mamince chňapku do kuchyně nebo třeba zástěru. I ze starých ponožek se dají udělat pěkné hračky – hadi, žížaly, ale i skřítci nebo panenky. Kreativitu využijete i s různými druhy provázků – jinak se bude pracovat s těmi barevnými a lesklými, jinak se sisalovými a přírodními, jinak s bavlnou. A pamatujete si batiku? Tak si osvěžte šatník výrobou nových triček, které určitě potěší i jako originální dárek pod stromečkem.

Žena vyrábějící vánoční dárky s láskou a fantazií. Zdroj: Kostikova Natalia / Shutterstock

Koupel(n)ová kosmetika

Věděli jste, že si doma můžete vyrobit i sůl do koupele v podobě šumivé bomby, za kterou normálně utrácíte v drogerii? Tyto relaxační koupele můžete darovat a třeba k tomu i vyrobit vlastnoruční poukaz. Kromě toho, že šumivé boule krásně vypadají, navíc si vámi milovaná osoba při nichž odpočine a zrelaxuje. Při výrobě využijete jedlou sodu, která při smíchání s kyselinou citronovou zajišťuje šumivý efekt. Využít můžete i najemno namleté kukuřičné vločky, rostlinný – kukuřičný škrob, nejrůznější koupelové soli a oleje. Dovnitř pak lze přidat třeba sušené květiny nebo bylinky, takže se pak bude váni obdarovaná osoba v koupelně cítit jako princezna.

K výrobě dárků můžete využít bavlnky a dřevo. A pak už jen stačí fantazie. Zdroj: bonder.olka / Shutterstock

Dekorační předměty

Pokud rádi tvoříte rukama, pak se nabízí nejrůznější malování na sklo, na porcelán, anebo si můžete vyrobit svícny z tvrdnoucích hmot nebo klidně i z betonu. Představte si, jak by vás potěšilo, kdybyste někomu sami pomalovali celý set skleniček barvami na sklo, a pak vždy, když přijdete na návštěvu, pili společně víno nebo džus z vámi vyrobeného dárku? A co teprve dekorovaný jídelní set, který bude zcela originální! Stačí koupit staré jednobarevné talíře a barvy, které pak lze vypéct v troubě a jeden z nejhezčích dárků je na světě.

Samotvrdnoucí hmotu si můžete buď koupit nebo doma vyrobit (recepty najdete na internetu - 1 hrnek hladké mouky, 1/2 hrnku soli a 1/2 hrnku vlažné vody nebo z kukuřičného škrobu). Se vzniklou hmotou můžete pracovat jako s modelínou. Vyrobit lze svícny, vázičky, hrnky, zarážky ke dveřím, držáky na mádlo, ale i květináče nebo šperky.

Zdroje:

www.woohome.com, abecedazahrady.dama.cz