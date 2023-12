Vánoční rozruch všude kolem a shánění dárků na poslední chvíli. S těmito nápady na levné vánoční dárky stoprocentně zabodujete a bude vás to stát jen pár korun. Podívejte.

Vánoce jsou doslova za dveřmi a vy stále nemáte vánoční dárky? Není třeba zoufat, většina lidí shání dárky na poslední chvíli. Je to zkrátka každoroční tradice, kdy člověk chce svého bližního potěšit, ale už mu dochází nápady. Udělat někomu radost ale nemusíte jen finančně. Pokud se vaše rodina, nebo někdo z vašich známých, tolik nezajímá o materiální dary, můžete na to jít i jinak. Vlastnoručně vyráběné dárky přichází čím dál více do módy. Vždy se najde někdo, komu udělají radost. Hlavně co dávat člověku, který už od vás dostal první poslední a má v podstatě všechno. Právě s těmito levnými alternativami dárků můžete zabodovat, aniž byste museli obětovat zbytek výplaty.

Video, jak vyrobit vánoční dárky, najdete na Youtube kanále DOMI Novak:

Zdroj: Youtube

Ručně vytvořené dárky

Klasická alternativa, když nemáte dostatek financí, nebo víte, že vaši bližní mají rádi sentimentální dárky. Vlastnoručně vyrobené dárky nestojí skoro žádné peníze, ale mají velice silnou emoční hodnotu, pokud jsou udělány s kreativitou a láskou. Takže například takové ručně vytvořené přání z fotek, nebo vlastnoruční vzpomínkové album určitě potěší vaše nejmilovanější nejbližší osoby. Můžete udělat koláž, nebo vybrat vtipné fotky a doplnit je o humorný text. Tyto dárky jsou formou zábavy a zároveň melancholie.

close info Profimedia zoom_in Krásným dárkem může být koláž starých fotek, které najdete v rodinných albech.

Vlastní poukázky

Pokud se chcete vyhnout kupování drahého dárku a jít na to s humorem, vytvořte pro své nejbližší vlastnoruční poukázku. Může se jednat o nějakou službu nebo aktivitu, kterou provedete vy sami pro vašeho blízkého. Obzvláště s partnerem mohou být tyto poukázky velice humorné, ale zároveň romantické. Můžete poukazů udělat, kolik chcete a jeden například nechat prázdný, aby si obdarovaný mohl sám vybrat, co chce, abyste společně podnikli.

