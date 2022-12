Tato znamení zvěrokruhu jsou největší lháři. Těmto nevěřte ani slovo

Někdy může být těžké poznat, jestli někdo lže. Možná jste uchváceni šarmem nebo laskavostí dotyčného, a prostě nechcete věřit, že právě tato osoba lže. Všichni lžou, někdo občas, někdo poměrně často a mohou za to hvězdy. Jaká znamení zvěrokruhu patří mezi největší lháře?

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Největší lháři ze všech jsou Blíženci. Vládne jim komunikativní a intelektuální Merkur, proto je toto znamení požehnáno mluvením, řečmi, vymýšlením si a překrucováním pravdy. Jsou to uhlazení řečníci, vědí, jak přizpůsobit svá slova tak, aby vyhovovala každé situaci, nebo pokud to situace vyžaduje, zahrát si na „ďáblova advokáta”.

Panna dostala do vínku všechnu mazanost a vtip, má bystré oko pro detaily a schopnost rychle myslet. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Nenechte se zmást Pannou. Ano, toto zemské znamení navenek vypadá, že díky svému smyslu pro preciznost a pořádek nikdy nezalže. Opak je pravdou. Panna dostala do vínku všechnu mazanost a vtip, má bystré oko pro detaily a schopnost rychle myslet. Pokud pravdomluvnost měla ohrozit preciznost něčeho, na čem Panně záleží, bude bez obav lhát.

Lev (23.7. - 22.8.)

Není žádným tajemstvím, že Lev je exhibicionista. Cit pro drama mu dává výhodu, pokud jde o jeho vypravěčské schopnosti. Pyšný Lev, ovládaný tvořivým pátým domem a ovlivněný energií nehybného ohně, bude raději lhát a vymýšlet si, aby ochránil své ego. A jakmile se rozhodne lhát, vloží veškerou svou energii do uvedení své verze pravdy do života.

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci, známí jako emocionální a pečující lidé dokáží své vlastnosti využít ve svůj prospěch. Jejich mateřská intuice se může stát zbraní v přátelské válce slov. Pokud se Rak začne cítit ohrožen, nebo spíše pokud začnou být ohroženi jeho blízcí, uchýlí se k polopravdám, nepravdám, lžím, jen aby svou rodinu uchránil.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři mají neuvěřitelnou schopnost říkat lidem přesně to, co chtějí slyšet. Částečně to dělají proto, aby ostatní odhalili nějaká svá tajemství, která Štíra velice zajímají. Ke lžím se nechají svést i proto, že nesnesou, aby krutá pravda někomu ublížila. Raději milosrdná lež, než krutá pravda.

Jakmile se Lev rozhodne lhát, vloží veškerou svou energii do uvedení své verze pravdy do života. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

I když se z tohoto seznamu znamení Býk nechá zlákat ke lži nejméně ze všech, občas se to stane a stojí to zato. Býk je ovládán druhým domem hodnot, což znamená, že jeho morálka je pro něj neuvěřitelně důležitá. Nicméně, pokud Býk věří, že mu lhaní pomůže dosáhnout cíle, nemá problém tu a tam spřádat lživou přízi. Býci pak budou popírat a všemožně zapírat, že tak učinili.



Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, bestlifeonline.com