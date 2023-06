Tato znamení zvěrokruhu nejlépe líbají: Patříte mezi ně?

Líbáte se rádi, tak byste chtěli najít vhodný protějšek, kterého to také bude bavit a hlavně to bude umět? Pak si přečtěte následující horoskop, který vám prozradí, na jaká znamení je vhodné se zaměřit.

Líbání je velmi příjemná záležitost, ale samozřejmě záleží na tom, jak to dotyčný umí a jaké techniky používá. V našem horoskopu se dozvíte, jaká znamená líbají nejlépe.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci jsou v líbání opravdoví odborníci. Jsou něžní, jemní a procítění. Milují ten pocit, kdy se jejich rty dotknou těch vašich, a oni tak mohou milimetr po milimetru zkoumat tuto část těla jejich partnera. Raci mají na rtech také tu největší erotogenní zónu, tudíž je můžete správným líbáním pořádně navnadit.

Lidé v tomto znamení nesnášejí, když někdo při líbání slintá. Pokud nejste v líbání zdatní, nemusíte se bát, Raci jsou skvělí učitelé a naučí vás líbat tak, že z toho budete těžit celý život. Navíc na líbání s Rakem budete vždy s láskou vzpomínat.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři líbají vášnivě a divoce. Líbat se se Štírem je jako sjíždět divokou řeku plnou peřejí, zažijete přitom vášeň, adrenalin a navíc vás to nikdy neomrzí. Každý polibek se Štírem je něčím novým a originálním. Když jednou toto znamení políbíte, nebudete chtít přestat.

Máte velké štěstí, že Štíři se líbají opravdu rádi a můžete se tak topit v jejich měkkých rtech hodiny a hodiny. Nejsou příliš na klasický pohlavní styk, ale právě předehra a s ní spojené líbání z nich dělá vyhlášené milovníky. Štíři mají také velké a měkké rty bez prasklin, o které se starají a vyživují je.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby se cítí nejmilovaněji, když se se svou druhou polovičkou líbají. Milují ten pocit bezpečí, lásky a propojení, který jim líbání přináší. Trénink samozřejmě přináší ovoce, tudíž se nemusíte bát, že by Ryby nelíbaly dobře. Naopak! Jsou v této činnosti skvělé.

Mějte však na paměti to, že Ryby se líbají jen s těmi lidmi, které opravdu milují. Nečekejte, že vás toto znamení políbí hned na prvním rande. Budete si ty hebké rty muset vybojovat. Hýčkejte si tedy Rybu, co to půjde, stojí vám to za to. Zamilovaná Ryba je skvělá partie pro milující polibky.