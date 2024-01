I v padesáti můžete vypadat sexy. Stačí jen vědět, jak na to… Okoukejte triky od známých celebrit!

Jistě, s přibývajícími lety už člověk nevypadá tak svěže a mladě, jako kdysi. Ale i obličej ověnčený vráskami může vyzařovat určitou přitažlivost a charisma. Alespoň si to myslí bývalá hvězda seriálu Pobřežní hlídka, Pamela Anderson, která dorazila na pařížskou módní událost Fashion Week bez make-upu. Bývalá sex-bomba, která se v poslední době angažuje za ekologii a práva zvířat, tak dala světu najevo, že žena může být krásná i v šestapadesáti, aniž by musela použít jakokouliv kosmetickou kamufláž. „Jediné, co mám na obličeji, je trochu pleťového oleje, to je vše!“ přiznala herečka.

Autorka videa Mirka Ceslová vám ukáže, jak se líčit po padesátce. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Méně je více

Což o to, ukázat přirozenou krásu je hezké. Nicméně málokterá žena si na to troufne. Vizážisté přesto doporučují padesátnicím, aby byly v líčení úspornější a držely se osvědčeného: „Méně je více…“ Důležitější než nánosy make-upu považují zdůraznění barvy očí, rtů a hezkých rysů v obličeji. „Klíčová je také péče a vhodná textura líčidel, která dodá pleti jemnost a jiskru,“ radí jeden z vizážistů hollywoodských hvězd. A jaké jsou tipy, které byste měli od nich odkoukat?

close info Profimedia zoom_in Rachel Weisz používá několik vrstev řasenky.

Používejte sérum a krém

Více než na zkrášlujících proprietách záleží na péči o pleť. Pokožka ve zralém věku bývá sušší, náchylná k vráskám, proto jí dopřejte kvalitní sérum a krém s obsahem vitaminu C a kolagenu a nezapomeňte ani na ochranný faktor proti slunečnímu záření, který je důležitý i v zimě. Při volbě make-upu volte vždycky mastnější texturu. Jednak se dobře roztírá, ale také pleť rozzáří. Úplné embargo vyhlaste na mastná líčidla, která zdůrazní vrásky a vytvoří na obličeji pocit „masky“.

close info Profimedia zoom_in Vsaďte na make-up a líčidla s mastnější texturou.

Vsaďte na krémovou tvářenku

Toto líčidlo funguje jako okamžitý životabudič. Pokud vám přijde vaše pleť unavená, mdlá a bez života, dopřejte si tvářenku v broskvovém odstínu. Uvidíte, jak se rozzáří. Můžete použít i multilíčidla, která vám umožní nalíčit stejným odstínem nejen tváře, ale i rty a oči. Cokoliv lesklého přitahuje pozornost a omlazuje! Takže myslete na to a pořiďte si cokoliv, co má v popisu produktu název brightening – tedy rozjasňující.

close info Profimedia zoom_in Oko je komunikační kanál. Potřebuje rozzářit...

Hnědé stíny a linka

Oči přitahují pozornost. Zároveň slouží jako komunikační kanál, takže je nezapomeňte pořádně zdůraznit. Jak na to: Vizážisté doporučují horní víčko ozdobit tenkou černou nebo tmavěhnědou linkou, která vytvoří iluzi hustých řas. Máte hotovo? Nakonec použijte prodlužovací řasenku… aby oko vypadalo co nejvíce mladistvě a sexy, je důležité věnovat péči i obočí. Upravte si jeho tvar a případně ho vyčešte a zdůrazněte tužkou. A nakonec – víte jaký je osvědčený trik rafinovaných francouzských padesátnic? Ofina! Tato drobnost působí hravě, žensky a zakryje případné vrásky.

Zdroje: www.novinky.cz, www.notino.cz